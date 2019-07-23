Общество и люди

В Украине подешевеет газ для населения: кому нужно будет платить меньше

С 1 августа в Украине снизится цена на газ для населения и промышленных потребителей. Об этом сообщили в Кабинете министров.

По расчетам Кабмина, конечная цена газа для населения в августе уменьшится минимум на 5,5% по сравнению с июлем и составит не более 4 640 грн за 1 тыс. куб. м без НДС и транспортировки.

Для промышленных потребителей с 1 августа 2019 года цены на газ снизятся на 7,2−7,5%.

Такие расчеты сделаны, исходя из динамики формирования цены газа на рынке Украины и учитывая данные Украинской энергетической биржи — по состоянию на сегодня 4 643 грн без НДС за 1 тыс. куб. м, и НАК «Нафтогаз Украины» — 4 640 грн для промышленности.

Отметим, цена на газ для населения в целом за три месяца снизилась на 25% с 5 803 до 4 640 грн без НДС.

Для промышленных потребителей тарифы будут отличаться в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Ранее «ФАКТЫ» анализировали, как в дальнейшем будет меняться цена газа и почему новая методика расчета стоимости топлива все еще несовершенна.

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