Здоровье и медицина

Если ребенок болеет ОРВИ без осложнений, укреплять иммунитет не нужно

Родители многих школьников, особенно младших классов, знают: спустя две-три недели после начала учебного года ребенок обычно заболевает — болит голова, заложен нос, першит в горле. Почему?

— Ребенок после лета приходит в коллектив, где встречается с большим количеством респираторных вирусов, — рассказывает детский иммунолог, педиатр, аспирант кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Степан Бегларян. — Чаще болеют «домашние» дети, ведь те, кто посещал детский сад, уже успели «познакомиться» со многими возбудителями инфекций. Не стоит беспокоиться, если ребенок болеет не больше семи — десяти дней, выздоравливает без осложнений. Не пытайтесь укреплять детский иммунитет: он и так крепкий. Как воздух невозможно сделать воздушнее, так нельзя усилить сильную иммунную систему.

— Многие дети не привиты согласно возрасту. Как наверстать упущенное? Можно ли делать две прививки в один день?

— Можно даже больше. Обычно одну вакцину вводят в левую руку, а другую — в правую. Если же это вакцина, требующая введения два раза, например КПК (корь, паротит, краснуха), которой прививают в год и шесть лет, то между первой и второй дозой нужно сделать месячный перерыв.

Меня удивляет, почему родители так боятся прививок. Если ввести две вакцины сразу, нагрузка на иммунную систему будет все равно меньше, чем, например, когда малыш играет в детской песочнице: в песке гораздо больше опасных микробов. Чтобы помочь родителям определиться, как и в какой последовательности делать прививки, для каждого ребенка я разрабатываю специальную вакцинальную карту — вакарту.

— Как уменьшить припухлость и болезненность в месте введения вакцины?

— Действительно, после внутримышечного введения в месте укола могут возникнуть болезненность, покраснение, небольшое уплотнение, которое медленно (иногда до недели или дольше) рассасывается. Местная реакция бывает у каждого пятого-шестого ребенка и проходит сама по себе. Если ребенок жалуется на дискомфорт, поможет ибупрофен или парацетамол. Они нужны и при повышении температуры (это возможная реакция в течение трех суток после прививки). К примеру, КПК у каждого десятого ребенка дает температуру.

Как правильно привить ребенка, который пропустил плановые вакцинации? Зачем нужна вакцинальная карта? Почему при ОРВИ нельзя принимать препараты, стимулирующие иммунитет? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 12 августа, с 14:00 до 15:00, во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский иммунолог Степан Арутюнович Бегларян. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 22 августа

Ранее детский гастроэнтеролог Татьяна Рубан рассказала «ФАКТАМ», чем кормить заболевшего ребенка и как восстановить пищеварение после антибиотиков.

«ФАКТЫ» также писали о том, стоит ли паниковать, если у ребенка каждый месяц простуда.

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