Даже похороны за бюджетные деньги: какие льготы имеют народные депутаты (инфографика)

Политика

В ожидании прихода в Верховную Раду новоизбранных депутатов девятого созыва парламентариям напомнили о льготах, которые им предоставляет законодательство. Список привилегий народных избранников периодически дополняется и уточняется, но неизменными остаются пункты о большом штате помощников, бесплатном медицинском обслуживании и транспортных льготах.

По закону народный депутат может иметь в штате более 30 помощников-консультантов. Чтобы число ассистентов оставалось в рамках разумного, установлено, что депутат в дополнение к своей зарплате получает еще и 50 тыс. гривен, которые может разделить между пятью помощниками.

В дополнение к зарплате (около 30 тыс. гривен), депутат получает доплаты за научную степень, почетное звание. Для иногородних и живущих дальше, чем за 30 км от Киева предусмотрены ежемесячные выплаты на аренду жилья и оплату проживания в отеле «Киев». Депутаты говорят, что эти деньги на руки не получают, расчеты с арендодателем производятся аппаратом Верховной Рады.

Также законом предусмотрена компенсация расходов на проезд. К тому же парламентарии имеют право на внеочередное приобретение билетов на самолет, поезд, автобус, водные виды транспорта.

В число привилегий депутата входит бесплатное медицинское обслуживание. Похороны парламентария осуществляются за счет бюджета (касается всех депутатов, в том числе и бывших).

Напомним, первый вице-спикер Верховной Рады восьмого созыва Ирина Геращенко уточнила, что для новых депутатов будет ликвидирован целый список льгот (выплаты перед отпуском, бесплатные билеты на самолеты и пр.).

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