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Происшествия

Систематически вымогал взятки: в Одессе задержали менеджера «ПриватБанка»

12:55 8 августа 2019 49
на горячем
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе 7 августа правоохранители задержали менеджера «ПриватБанка» по подозрению в систематических взятках. Как уточнили в региональном главке Нацполиции, это сотрудник головного регионального офиса «ПриватБанка», расположенного в центре Одессы — на улице Успенской. Ранее Государственное бюро расследований задержало главу Рокитновской районной государственной администрации во время получения взятки в размере 110 тысяч долларов США.

«Установлено, что сотрудник финучреждения требовал деньги от должников за списание кредиторской задолженности. При этом „интерес“ злоумышленника составлял 50 процентов от размера ссуды», — сообщили в управлении СБУ в Одесской области.

Отмечается, что накануне сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства менеджером взятки в размере почти 45 тысяч гривен и задержали его во время получения денег.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ обнаружили наличные и черновые записи, подтверждающие получение менеджером более 200 тысяч гривен «отступных».

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других работников банка, возможно, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сотрудники СБУ поймали на взятках чиновников таможенного поста «Ужгород» Закарпатской таможни.

На взятке в две тысячи долларов попался руководитель департамента Киевской горгосадминистрации, который потребовал «благодарность» за регистрацию религиозной организации.

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