- 13:37 33-летний педофил изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы: подробности ЧП в Житомирской области
- 13:30 В России новые взрывы на военных объектах: первые подробности
- 13:29 Где смотреть онлайн «Мариуполь» — «АЗ Алкмаар»: расписание трансляций матчей Лиги Европы
- 13:28 Позорит отца: младший сын Арнольда Шварценеггера разочаровал фанатов кинозвезды избыточным весом
- 13:26 Рыбам стоит проявить инициативу, а Весам предстоят приятные перемены: гороскоп на ближайшую неделю
- 13:26 На трассе Киев — Чоп в жуткой аварии погибли два человека
- 13:22 Новая Рада должна провести земельную реформу и большую приватизацию, — эксперт
- 13:08 До +35: синоптик рассказала об очередном всплексе жары в Украине
- 13:02 "Беверли-Хиллз" вернулся: как сейчас выглядят главные герои
- 13:02 Столицу Литвы залило сильным ливнем, машины буквально плавают по улицам
- 12:55 Систематически вымогал взятки: в Одессе задержали менеджера «ПриватБанка»
- 12:31 Даже похороны за бюджетные деньги: какие льготы имеют народные депутаты (инфографика)
Систематически вымогал взятки: в Одессе задержали менеджера «ПриватБанка»
В Одессе 7 августа правоохранители задержали менеджера «ПриватБанка» по подозрению в систематических взятках. Как уточнили в региональном главке Нацполиции, это сотрудник головного регионального офиса «ПриватБанка», расположенного в центре Одессы — на улице Успенской. Ранее Государственное бюро расследований задержало главу Рокитновской районной государственной администрации во время получения взятки в размере 110 тысяч долларов США.
«Установлено, что сотрудник финучреждения требовал деньги от должников за списание кредиторской задолженности. При этом „интерес“ злоумышленника составлял 50 процентов от размера ссуды», — сообщили в управлении СБУ в Одесской области.
Отмечается, что накануне сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства менеджером взятки в размере почти 45 тысяч гривен и задержали его во время получения денег.
В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ обнаружили наличные и черновые записи, подтверждающие получение менеджером более 200 тысяч гривен «отступных».
Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других работников банка, возможно, причастных к противоправной деятельности.
Ранее сотрудники СБУ поймали на взятках чиновников таможенного поста «Ужгород» Закарпатской таможни.
На взятке в две тысячи долларов попался руководитель департамента Киевской горгосадминистрации, который потребовал «благодарность» за регистрацию религиозной организации.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...