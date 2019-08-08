Шоу-бизнес

Папарацци засняли младшего сына Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер в компании 63-летней матери и старшей сестры Кэтрин, которая недавно вышла замуж за актера Криса Пратта. Они вместе по-семейному пообедали в одном из ресторанов пригорода Лос-Анджелеса. 21-летний Кристофер Шварценеггер приехал домой в Калифорнию на каникулы. В 2016 году он поступил в Мичиганский университет.

Сын «железного Арни», одетый в мешковатые джинсы кремового цвета и голубую футболку, разочаровал фанатов кинозвезды своим видом. Поклонники Арнольда сочли, что его отпрыск позорит отца избыточным весом и расплывшейся фигурой. И считают, что ему следовало бы заниматься спортом — по примеру звездного папы и братьев.

Кристофер и Мария

Кристофер с матерью и сестрой

Кристофер и Кэтрин

В возрасте 13 лет с Кристофером произошел несчастный случай. Он катался на доске для серфинга и неудачно упал, в результате чего он сломал несколько ребер и повредил легкое, угодив в реанимацию. Возможно, именно это происшествие отбило у Шварценеггера-младшего охоту к активному времяпровождению. Во всяком случае, он от года к году толстеет и не пытается с этим бороться.

У Арнольда и Марии четверо детей. Помимо Кристофера и 29-летней Кэтрин, у них также есть 28-летняя Кристина и 25-летний Патрик, который слывет красавчиком, работает моделью и актером, а также имеет собственный бизнес.

Мария с детьми в 2017 году

Арнольд и Патрик

Кроме того, у звезды «Термрнатора» есть внебрачный сын Джозеф, которого ему родила домработница Милдред Баена. Джозеф Баена на пять дней моложе Кристофера Шварценеггера. После того, как Мария, спустя годы, узнала об измене мужа, их брак распался (хотя официально пара, расставшись в 2011 году, до сих пор еще не расторгла его официально).

Арнольд безоговорочно признал ребенка и принимает живое участие в его жизни. Шварценеггер проводит с Джозефом, который пошел по стопам отца и занялся бодибилдингом, много времени. Их совместные фотографии постоянно мелькают в прессе. В то же время в обществе Кристофера актера можно увидеть очень редко.

Арнольд и Джозеф

Ранее «ФАКТЫ» писали: Точная копия: внебрачный сын Арнольда Шварценеггера предстал в образе своего молодого отца.

В новом номере газеты «ФАКТЫ» и в ближайшее время на сайте выйдет эксклюзивное интервью с Арнольдом Шварценеггером.

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