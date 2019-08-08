Шоу-бизнес

Уже 29 августа на телеканале СТБ состоится премьера девятого сезона самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі». В реалити вернулись ведущая Анита Луценко и диетолог Светлана Фус. За психологическое состояние участников отвечает Анна Кушнерук. В этом году заявки на участие в проекте подали несколько тысяч желающих избавиться от лишнего веса. Но лишь 18 из них были отобраны для участия в проекте — девять мужчин и девять женщин. В нынешнем сезоне с лишними килограммами сражаются те, кто считает, что избыточный вес — причина их неудач в личной жизни. Традиционно участники реалити разделены на две команды. Одна тренируется и худеет под руководством тренера Марины Боржемской, недавно рассказавшей «ФАКТАМ» о секретах похудения, вторая — под неусыпным вниманием Иракли Макацарии. Известный «холостяк» перед стартом проекта стал сертифицированным тренером, получив соответствующие документы от международной ассоциации бодибилдеров в Грузии.

Новый тренер проекта Иракли Макацария в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал о правильном режиме дня, мотивации худеющих и назвал количество килограммов, которые можно сбросить за месяц.

— Иракли, какая самая большая проблема, с которой сталкиваются желающие сбросить лишний вес?

— На самом деле их несколько: здоровье, отсутствие сил, физическая и моральная выдержка. Нужно потратить много времени, чтобы увидеть определенный результат. Поэтому многие сдаются очень быстро. Надо сразу понимать, что за один день или за две недели невозможно ощутить тот результат, который даст полную уверенность, что ты находишься на правильном пути.

— Тогда как и чем себя мотивировать, когда кажется, что ничего не получается?

— Только собой, своим желанием становиться лучше. Очень полезно визуализировать свою, может, не окончательную, физическую и психологическую форму. Примерно нужно понимать, как ты себя видишь в результате. И мотивировать только тем желанием, что ты можешь и должен стать лучше. Поверьте, это действительно работает.

— Но если вес все же уходит очень медленно?

— Я все время повторяю своим подопечным: лишние килограммы сразу и не уйдут. Нужно просто поверить в свои силы и сказать себе: «Рим в один день не строился». Не нужно ставить перед собой ожидания, что это произойдет за один день. Еще раз: работа над собой, сила воли и твердое желание.

— Какого режима при сбросе лишнего веса следует придерживаться?

— Все очень просто — это обычный человеческий режим. Не нужно включать режим олимпийцев. Нужно лишь структурировать правильную пищу, подобранную под определенный организм, выстроить правильные физические нагрузки с профессиональным тренером и правильно отдыхать. Отдых, кстати, при правильном соблюдении режима очень важен.

— Каким должен быть распорядок дня?

— В идеале рекомендуется ложиться спать в 22:00, самое позднее — 23:00. Через какое-то время вы заметите, как сами будете просыпаться в семь утра, максимум в восемь. Это и есть нормальный ритм жизни, которого надо стараться придерживаться при любых обстоятельствах.

— А какой режим питания вы советуете?

— Это зависит от человека и его начального веса. К тому же имеет значение физическая структура человека: эктоморф, мезоморф (тип тела. — Авт.). Людям с разным телосложением нужен разный режим питания. Соответственно с диетологом и тренером следует составить ежедневный рацион, в котором расписать, сколько калорий, жиров, белков и углеводов стоит употреблять. Одного конкретного стандарта, который подходил бы всем, нет.

— Какие продукты следует полностью исключить из своего рациона?

— Есть такое понятие, как «джанк фуд» — это очень вредная пища, пустые калории. К ней относятся сладкое, соленое, сахар и кофе в больших количествах.

— Как часто нужно давать телу физическую нагрузку?

— Разминку стоит делать каждый день. При этом нужно индивидуально подбирать физические нагрузки, но активность должна быть каждый день. Три дня — силовые, три дня или каждый день — легкие кардио, разминка, растяжка, массаж, плаванье. Все зависит от того, что человек предпочитает. Можно в теннис играть, можно в баскетбол.

— А если нет времени на спортивный зал? Какие упражнения можно делать дома?

— Самые простые — приседания, отжимания, растяжки, пресс, берпис, джампинг джек. Все это можно делать дома. Главное в любом случае — это желание.

— Когда лучше заниматься физическими упражнениями: утром или вечером?

— Кардионагрузки рекомендованы утром, но это зависит от человека. Я, например, предпочитаю делать их во второй половине дня. При этом кардио действительно более эффективно утром.

— Сколько килограммов можно сбросить за месяц?

— Смотря какой у человека изначальный вес. Если он был 220 килограмм, то можно сбросить и 10−15 килограммов за неделю. Все зависит от самого человека, сколько у него жира в организме, сколько мышц, как он питается и отдыхает. Процесс похудения очень индивидуален.

— И самое сложное — удержать потом вес!

— Конечно! Для этого тренировки должны быть стабильными, а питание — правильным. Но я не могу назвать конкретную формулу. Для каждого человека это индивидуально.

— Кто из участников нынешнего сезона «Зважених та щасливих» удивил вас больше всего?

— Признаюсь, меня удивляют все. Выдержка, которую они показали на протяжении 17 недель, заслуживает огромного уважения. Особенно те участники, которые выбыли и сейчас проходят процесс похудения дома, без условий, в которых они жили на базе. Но также хочу отметить уже практически финалистов моей команды, и Марины. Я не могу назвать их имена, но это люди, которые прошли много сложностей, испытаний и преодолели боль. В общем, абсолютно все участники, которые решились прийти на проект «Зважені та щасливі», уже молодцы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скандально известная модель XL стала участницей «Зважені та щасливі».

Кроме того, вновь пришел на проект победитель первого сезона «Зважені та щасливі».

Участницей шоу «Зважені та щасливі» стала также популярная певица.

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