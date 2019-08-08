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Общество и люди

Как из-за ярмарок в Киеве 10 августа изменятся маршруты автобусов и троллейбусов (схемы)

14:15 8 августа 2019 45
Люди садятся в троллейбус
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В субботу, 10 августа, как сообщает «Киевпасстранс», изменения внесут в маршруты автобусов №№ 6, 61 и троллейбусов №№ 34, 37А. Это связано с проведением продуктовых ярмарок на улицах Иорданской, Лисковской и Цветаевой.

Ориентировочно до 18:00 транспорт будет ходить по таким маршрутам:

  • автобус № 6 — от Дарницкой площади до улицы Милославской (без заезда на улицы Лисковскую и Радунскую);

  • автобус № 61 — от ж/д платформы «Троещина» до улицы Радунская (без заезда на улицу Лисковскую);

  • троллейбус № 34 — от улицы Северной по проспекту Героев Сталинграда, улице Маршла Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда и С. Бандеры;


  • троллейбус № 37А — по трассе маршрута № 37, который курсирует от «Улицы Милославской» до «Станции метро «Лесная».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Южном мосту снова ограничат движение, а ночью 9−11 августа изменится работа некоторых троллейбусов. Также стало известно, когда на Борщаговке после ремонта путепровода запустят скоростной трамвай.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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