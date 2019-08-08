Здоровье и медицина

«Как ваша нога?» — интересуется врач. «Не болит! Хожу на большие расстояния и не чувствую усталости, — рассказывает пациент. — А еще удивительно, что после курса лечения у меня наладилось пищеварение!»

43-летний киевлянин Сергей Требин пять лет назад лишился левой ноги. Ампутация была единственным на тот момент решением. Из-за синдрома Рейно у мужчины нарушено кровообращение в конечностях. Это аутоиммунное заболевание, которое практически не поддается лечению. Патологический процесс начался в правой ноге. Хирург, который сделал ампутацию, посоветовал Сергею обратиться к коллегам-эндокринологам, которые начали применять инновационный метод лечения таких осложнений.

— Мне объяснили, что сначала под наркозом мне сделают липосакцию — возьмут жировую ткань с живота, чтобы затем из нее выделить стволовые клетки, — рассказывает Сергей. — Когда препарат, в который входят стволовые клетки, был готов, мне ввели его в ногу. Через месяц я реально почувствовал облегчение. Нога не уставала даже после прогулки на большое расстояние.

— Чтобы восстановить проходимость сосудов, три месяца назад мы ввели Сергею его собственные стволовые клетки, — рассказывает директор Госучреждения «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В. П. Комиссаренко НАМН Украины» профессор, академик НАМН и член-корреспондент НАН Украины Николай Тронько. — Это действительно инновационный подход в лечении таких тяжелых патологий, как синдром диабетической стопы. С января 2019 года в нашем институте проводится совместная научная работа с Центром регенеративной медицины Университета Флориды (США). Сотрудники центра передали нам два аппарата, с помощью которых из подкожной клетчатки можно выделить стволовые клетки. В организме они могут выполнять функции любых клеток, так как устремляются туда, где есть поломка, и буквально «ремонтируют» эти участки. Сейчас у пациента восстанавливается кровоток в ноге. Надеемся, нам удастся ее спасти.

«Мы работаем над поиском инновационных методов лечения диабета и его осложнений, — говорит академик Николай Тронько. — Уже реальностью стало использование стволовых клеток, мы разрабатываем технологии генной инженерии» (Фото предоставлено Институтом эндокринологии и обмена веществ)

В течение года такое лечение смогут пройти 20 пациентов, страдающих сахарным диабетом, у которых развилось осложнение — диабетическая стопа. Если результаты лечения будут положительные, мы сможем рекомендовать метод к применению в Украине.

«Из-за боли я даже просил хирурга отрезать мне стопу»

— Болезнь проявилась лет десять назад, но тогда даже врачи не могли дать объяснение моему состоянию, — вспоминает Сергей Требин. — Мне трудно было пройти без отдыха от дома до остановки. Расстояние всего квартал, но из-за сильной боли в стопе вынужден был на полпути делать перекур. Ноги все время мерзли. Когда на большом пальце левой ноги образовалась трещина, обратился к врачу в районную поликлинику, и мне поставили диагноз подагра. Назначили курс физиопроцедур, но улучшение не наступало, рана увеличивалась, боль становилась нестерпимой. Теще на работе подсказали, что меня надо отправить к сосудистому хирургу. В Институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова мне поставили диагноз синдром Рейно. В то время у меня в сосудах левой ноги уже практически не было кровообращения. Я узнал, что болезнь не лечится, но можно попробовать восстановить проходимость сосудов. Прошел несколько курсов лечения, однако боль в стопе не уменьшилась. Даже обезболивающие препараты не помогали. Я вообще перестал спать. Всю ночь сидел на кухне, чтобы не мешать родным отдыхать. Мысли приходили в голову самые страшные. Я даже попросил врача отрезать мне больную ногу. А доктор делал все, чтобы ее сохранить.

«Из-за нестерпимой боли в ноге я не мог спать, — говорит Сергей Требин. — Через месяц после введения стволовых клеток боль прошла, и нога не устает даже после длительных прогулок» (Фото автора)

Но, несмотря на это, в ходе первой операции мне ампутировали половину стопы. К сожалению, рана не заживала, и пришлось ампутировать всю стопу. Это не помогло. Сделали резекцию до колена. Из больницы я выписался спустя четыре месяца. Казалось, болезнь отступила. Два года ходил на протезе. И все же, когда рана появилась на колене, ногу пришлось ампутировать еще выше.

— Следует отметить, что наша программа направлена прежде всего на лечение пациентов с критической ишемией нижних конечностей и синдромом диабетической стопы, — говорит старший научный сотрудник Института эндокринологии и обмена веществ имени В. П. Комиссаренко НАМН Украины кандидат медицинских наук Светлана Болгарская. — Пациентов с синдромом Рейно мы включили в качестве контрольной группы. При этом синдроме также есть критическая ишемия, кроме того, возникает выраженный спазм сосудов, который может приводить к трофическим поражениям, что и произошло у Сергея. Кровь не поступает к тканям, нарушается кровообращение. Причины возникновения спазмов не изучены. Для восстановления проходимости применяют сосудорасширяющие препараты. Такая терапия дает временный эффект, и длительное ее использование вызывает осложнения. Риск ампутации конечностей очень высок. В начале года мы стали применять стволовые клетки в лечении диабетической стопы. Это осложнение развивается на фоне сахарного диабета. Из-за повышенной концентрации сахара снижается эластичность и проходимость сосудов, нарушается кровоснабжение, как следствие — защитная функция кожных покровов не работает, микротравмы не заживают, может возникнуть абсцесс, развиться гангрена. В подобных случаях ангиореконструкцию при сахарном диабете проводить рискованно, а терапия стволовыми клетками может быть альтернативным методом. Наши коллеги из центра регенеративной медицины Университета Флориды при таких патологиях используют стволовые клетки. Метод запатентован в США. Для его внедрения в практику в конце прошлого года специалисты университета передали нашему институту оборудование, провели обучающий тренинг.

Идея не новая, в Украине также используют стволовые клетки. Как правило, в наших клиниках берут материал из костного мозга, где высокое содержание стволовых клеток. Но технологии не позволяют контролировать количество и качество материала. Благодаря оборудованию, которое нам передал Университет Флориды, мы можем выделять из жировой ткани только стволовые клетки и оценивать их качество и жизнеспособность. Процедура липосакции проводится под наркозом. Из полученного материала готовим инъекции и вводим в икроножную мышцу. На следующий день пациент выписывается домой. С января нынешнего года это лечение получили семь пациентов, у всех хороший результат.

Сергей обратился в надежде, что этот метод поможет и ему. Надо отметить, что такое лечение не панацея, и мы очень тщательно выбираем пациентов. Если есть сердечно-сосудистые патологии, онкологические заболевания, хроническая почечная недостаточность, пролиферативная ретинопатия, метод применять нельзя.

Чтобы поддерживать эффект, процедуру нужно повторять. Если все пойдет хорошо, в перспективе этот метод можно совмещать с ангиокоррекцией.

«Создана молекулярная конструкция, которая позволит вводить ген инсулина в организм больного»

— В Украине больше миллиона людей, страдающих сахарным диабетом, и эти данные не отражают реальную картину: половина случаев остается недиагностированной, — рассказывает академик Николай Тронько. — При диабете первого типа в организме не вырабатывается инсулин. Это аутоиммунное заболевание. Таким пациентам назначают заместительную терапию. В нашей стране производятся высококачественные монокомпонентные инсулины, и государство частично покрывает потребность пациентов в этих препаратах. Но это лечение не является совершенным, так как не всегда удается контролировать уровень глюкозы. При диабете второго типа инсулин в организме вырабатывается, но не усваивается, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Чем выше концентрация и чем дольше она сохраняется, тем тяжелее осложнения сахарного диабета. Как первый, так и второй типы опасны развитием таких осложнений, как диабетическая стопа, нефропатия, нейропатия, ретинопатия.

Сергей был практически здоров, а первые симптомы заболевания появились у него лет десять назад: стало тяжело ходить, ноги мерзли, в стопе возникла боль (Фото из семейного альбома)

Мы работаем над поиском инновационных методов лечения диабета и его осложнений. Перспективными на данный момент являются технологии генной терапии. Совместно с Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины создана молекулярная конструкция, которая позволяет вводить ген инсулина в организм экспериментального животного с сахарным диабетом. Эта конструкция вводится в печень, и там начинается продуцирование препроинсулина, из которого потом образуется инсулин. Терапевтический эффект генетических конструкций еще исследуется, но мы уже получили очень хорошие результаты у животных. После введения конструкции у них нормализуется уровень глюкозы и держится в пределах нормы в течение пяти-шести недель. Применение созданной молекулярной конструкции — это только первый этап в применении технологии генной терапии сахарного диабета. Надеемся, что в будущем это значительно улучшит возможности лечения диабета и его осложнений.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве при районных консультационно-диагностических центрах (КДЦ) открыли кабинеты «Диабетическая стопа» со всем необходимым оборудованием. Здесь можно проводить диагностику сосудов и при необходимости даже получить хирургическую помощь.

«ФАКТЫ» также писали, что, по мнению врача-эндокринолога высшей категории доктора медицинских наук Любови Соколовой, половина больных диабетом украинцев не знают о своем недуге.

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