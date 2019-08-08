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Зашел в ресторан и украл телефон: в сети показали видео с наглым вором в центре Киева
В центре Киева дерзкий вор украл мобильный телефон у администратора ресторана. Кража произошла в заведении на улице Большой Васильковской 114. Пострадавшие просят помочь опознать преступника.
Вор проник в ресторан под видом обычного посетителя. Заметив, что администратор отлучился со стойки, мужчина отыскал телефон, забрал его и тут же покинул заведение. Видео опубликовано на странице «Киев Оперативный».
Видео с систем наблюдения не позволяет составить портрет преступника, тем более, что он был в темных солнцезащитных очках и активно уворачивался от объектива камеры. Тем не менее, администрация ресторана надеется на помощь киевлян в изобличении вора.
Напомним, ранее в Киеве вор проник в студию детских танцев, а в магазинах в центре города замечен ловкий карманник, не боящийся камер наблюдения.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..