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Столицу накрывает мощным ливнем: появилось видео
На Киев, как обещали синоптики, обрушился ливень со шквалистыми порывами ветра. О непогоде синоптики предупредили заблаговременно, а спасатели объявили желтый уровень опасности.
Под порывами ветра в столице не исключено падение старых деревьев и массивных веток на припаркованные рядом автомобили.
Сильный ливень затронул и ближайшие пригороды Киева. Так, жители Ворзеля засняли разбушевавшуюся стихию на видео.
Во время грозы спасатели советуют держаться подальше от рекламных щитов и старых деревьев, особенно тополей.
Напомним, погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой в западных и большинстве центральных областей. На большинстве курортов ухудшение погодных условий ожидается ближе к 10 августа.
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