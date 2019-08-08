Столицу накрывает мощным ливнем: появилось видео

Украина

На Киев, как обещали синоптики, обрушился ливень со шквалистыми порывами ветра. О непогоде синоптики предупредили заблаговременно, а спасатели объявили желтый уровень опасности.

Под порывами ветра в столице не исключено падение старых деревьев и массивных веток на припаркованные рядом автомобили.

Сильный ливень затронул и ближайшие пригороды Киева. Так, жители Ворзеля засняли разбушевавшуюся стихию на видео.

Во время грозы спасатели советуют держаться подальше от рекламных щитов и старых деревьев, особенно тополей.

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой в западных и большинстве центральных областей. На большинстве курортов ухудшение погодных условий ожидается ближе к 10 августа.

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