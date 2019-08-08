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Происшествия

На Киев обрушился мощный ливень со шквалом: впечатляющие видео

16:13 8 августа 2019 195
Последствия сильного ветра
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве второй день подряд бушует непогода — штормовой ветер срывал крыши с остановок, а сильный ливень моментально превращал в реки проезжую часть. Ливневки с потоками воды традиционно не справлялись.

Киевляне продолжают выкладывать в сеть фото и видеосвидетельства разгула стихии.

Так, на улице Туполева ветром повалило на дорогу мощный тополь, а на Оболони припаркованные автомобили буквально уплывали с места парковки.

Так, одна из пользовательниц сообщила, как едва не стала жертвой сильного ветра, выйдя на балкон.

Другое видео демонстрирует уровень воды на проезжей части.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Taani (@taaniku)

Не обошел шторм и Левобережье столицы.

Тем временем синоптики советуют готовиться к непогоде жителям западных и большинства центральных областей Украины.

А вот Одесса, пережившая сильный шторм и смерч накануне, приходит в себя.

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