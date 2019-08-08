25.19 / 25.49 28.14 / 28.60
Киев: +25
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Били ногами по голове: в Запорожье пьяные молодчики напали на бездомных (видео)

16:33 8 августа 2019 141
Избиение бездомных в Запорожье
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье полиция начала проверку факта избиения нетрезвой компанией нескольких бездомных — видео издевательств над людьми было опубликовано в социальных сетях. Ранее в Киеве подростки избили бездомного, но их вычислили и, облив зеленкой, передали полиции.

Как сообщает издание «Акцент», ищут нападавших не только в полиции — им хотят объяснить, что молодые люди были не правы. Видео было снято, скорее всего, в 16-м или 17-м микрорайоне Бабурки. Его в Instagram опубликовал местный активист Андрей Лукин.

«Малолетние негодяи напились горючей смеси и решили отыграться за все, что не получается в жизни, на слабых духом и телом людях», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», харьковчане отмыли и одели бездомного в чистую одежду, а затем сводили в кино.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер