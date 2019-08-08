Происшествия

Били ногами по голове: в Запорожье пьяные молодчики напали на бездомных (видео)

В Запорожье полиция начала проверку факта избиения нетрезвой компанией нескольких бездомных — видео издевательств над людьми было опубликовано в социальных сетях. Ранее в Киеве подростки избили бездомного, но их вычислили и, облив зеленкой, передали полиции.

Как сообщает издание «Акцент», ищут нападавших не только в полиции — им хотят объяснить, что молодые люди были не правы. Видео было снято, скорее всего, в 16-м или 17-м микрорайоне Бабурки. Его в Instagram опубликовал местный активист Андрей Лукин.

«Малолетние негодяи напились горючей смеси и решили отыграться за все, что не получается в жизни, на слабых духом и телом людях», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», харьковчане отмыли и одели бездомного в чистую одежду, а затем сводили в кино.

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