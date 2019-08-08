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Били ногами по голове: в Запорожье пьяные молодчики напали на бездомных (видео)
В Запорожье полиция начала проверку факта избиения нетрезвой компанией нескольких бездомных — видео издевательств над людьми было опубликовано в социальных сетях. Ранее в Киеве подростки избили бездомного, но их вычислили и, облив зеленкой, передали полиции.
Как сообщает издание «Акцент», ищут нападавших не только в полиции — им хотят объяснить, что молодые люди были не правы. Видео было снято, скорее всего, в 16-м или 17-м микрорайоне Бабурки. Его в Instagram опубликовал местный активист Андрей Лукин.
«Малолетние негодяи напились горючей смеси и решили отыграться за все, что не получается в жизни, на слабых духом и телом людях», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», харьковчане отмыли и одели бездомного в чистую одежду, а затем сводили в кино.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!