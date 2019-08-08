25.19 / 25.49 28.14 / 28.60
Киев: +23
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Дело "Роттердам +" — это попытка НАБУ подыграть новой власти, — эксперт

18:46 8 августа 2019 34
ЛЭП
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Активизацией в деле по формуле «Роттердам +» НАБУ пытается доказать новой власти собственную полезность. Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook.

«То, что все это лишь подыгрывание Коломойскому и нынешним власть имущим, для меня вполне очевидно. Руководство НАБУ и САП просто хочет доказать свою полезность сегодняшним руководителям государства. И главным аргументом должен быть не уровень компетентности и профессионализма. Два года их деятельности показали, что там ее нет. Главное — это готовность выполнить любую прихоть чиновников и влиятельных олигархов», — написал Кушнирук.

Эксперт обратил особое внимание на некомпетентность правоохранительных органов, которые занимаются расследованием дела, ведь они не понимают, что введение формулы «Роттердам +» не предусматривало, что уголь будет завозиться в Украину из Роттердама.

«Когда вполне серьезно отмечается, что „детективы НАБУ и прокуроры САП установили отсутствие документального подтверждения того, что энергетический уголь на украинские ТЭС действительно доставляли из Роттердама морским путем в заявленных для определения оптовой цены на электроэнергию объемах“, то осознаешь, насколько ужасно некомпетентные идиоты занимаются расследованием экономических преступлений. Объяснять им, что Роттердам — это только хаб, на базе которого ведется расчет ценообразования на уголь и нефть, бессмысленно», — отметил Кушнирук.

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП «Оператор рынка», бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова и сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу «Роттердам +».

3 марта 2016 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление № 289, в которой утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилось.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер