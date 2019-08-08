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«Мариуполь» сохранил нулевую ничью в матче Лиги Европы
В четверг, 8 августа, «Мариуполь» на стадионе «Черноморец» в Одессе провел первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы против голландского «АЗ Алкмаар».
«Мариуполь» (Украина) — «АЗ Алкмаар» (Нидерланды) — 0:0
«Мариуполь»: Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Быков, Горбунов (Дава, 76), Чех (Танковский, 63), Федорчук, Чурко, Мишнев, Вакула, Тищенко (Кирюханцев, 86).
Букмекеры считали гостей явными фаворитами поединка (коэффициент на победу алкмаарцев непосредственно перед матчем колебался в пределах 1,34−1,35, в то время как на мариупольцев — 11,0), и то, что довелось увидеть на поле, отвечало предматчевым котировкам.
Футболисты «АЗ» чувствовали себя настоящими хозяевами, подолгу разыгрывая мяч и строя свои атаки. Лишь по чистой случайности и благодаря надежной игре на линии ворот Худжамова гостям не удалось открыть счет еще до перерыва — как, к примеру, в эпизоде на 19-й минуте, когда после паса с правого фланга Идрисси пробил по воротам из центра штрафной площадки, но голкипер «Мариуполя» смог вытянуть мяч из-под перекладины и перевести на угловой.
Не изменилась ситуация на поле и во втором тайме — вновь подопечные Александра Бабича играли преимущественно на отбой. Однажды, на 62-й минуте, защита номинальных хозяев дала сбой, когда Боаду принял мяч после передачи с левого фланга, и из пределов вратарской точно пробил по воротам, но в этом эпизоде арбитр зафиксировал игру рукой со стороны нападающего.
Таким образом, матч завершился нулевой ничьей, что можно считать приемлемым результатом для «Мариуполя». Особенно если взглянуть на статистику поединка: владение мячом — 62%:38% в пользу соперника, 18:4 по общему количеству ударов и 7:1 по ударам в створ в пользу «АЗ», 10:3 снова-таки в пользу голландцев по выполненным угловым.
Наставнику приазовцев Александру Бабичу, если он рассчитывает на итоговый успех по итогам двухматчевого противостояния, необходимо что-то менять перед ответным поединком, который пройдет через неделю, 15 августа, в Алкмааре (начало — в 21:30 по киевскому времени).
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..