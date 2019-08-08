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Происшествия

Готовил взрыв на аэродроме ВСУ: под Черкассами поймали российского диверсанта (фото)

22:53 8 августа 2019 148
Сотрудники СБУ задержали диверсанта
Инф. «ФАКТОВ»

В Черкасской области контрразведчики СБУ задержали гражданина РФ, готовившего диверсию на стратегически важном военном объекте — аэродроме ВСУ.

Установлено, что задержанный, который проживал на Черкасчине, имея российское гражданство, изготавливал взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства. Он же лично проводил разведку на территориях, прилегающих к аэродрому.

По месту жительства гражданина были изъяты три самодельные взрывные устройства, почти 2 кг химических веществ (сырья для изготовления взрывчатки), электродетонатор, записи с химическими формулами, специализированную литературу.

На данное время следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 113 («Диверсия») и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Российский паспорт задержанного

Напомним, в июне диверсанты устроили сразу несколько опасных ЧП в Украине. Так, в середине месяца в Харьковской области была предотвращена попытка совершения теракта, в результате которого Харьков мог остаться без воды. А 30 июня вблизи сел Широкино и Бердянское (район проведения Операции объединенных сил), неизвестные спровоцировали масштабный пожар, в результате чего детонировали неразорвавшиеся снаряды.

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