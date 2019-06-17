Происшествия

"Харьков в жару остался без воды": вскрылись детали подготовки Россией крупного теракта в Украине

В Харьковской области была предотвращена попытка совершения теракта, в результате которого Харьков мог остаться без воды в сильную жару. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Myrotvorets News».

Так, сотрудники Департамента контрразведки СБУ совместно с УСБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковщины предупредили совершение диверсии на объекте критической инфраструктуры.

«Оперативники совместно с бойцами спецподразделения СБУ „А“ задержали агента российских спецслужб, жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки „Днепр“ КП „Харьковводоканал“ в поселке Краснопавловка», — говорится в сообщении.

Задержанный пояснил, что в феврале 2019 его завербовали сотрудники ФСБ РФ в Белгороде (Россия) и дали задание осуществить этот теракт. Он заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит.

«Мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила. Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая», — говорится в сообщении.

Данный теракт мог привести ко введению чрезвычайного положения в городе, а также к массовому отравлению жителей хлором и распространению среди них холеры.

Как писали «ФАКТЫ», недавно произошла утечка химикатов в реку Рось, что приводило к временному отключению водоснабжения в Белой Церкви.

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