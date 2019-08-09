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Руки толще женских ног: возлюбленная Павла Розенко опубликовала провокационное фото с ним
Одна из самых неординарных пар украинского шоу-бизнеса — ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь и вице-премьер-министр Павел Розенко продолжает удивлять украинцев. Об этом пишет Clutch.
На днях звезда «Аферистов в Сетях» опубликовала серию фото с отдыха в Батуми, которые лучше бы следовало оставить для личного архива. Поклонники были в недоумении, увидев эти провокационные фотографии.
Довольно необычно видеть, как Лебедь сидит на спине у Розенко с широко разведенными в стороны ногами. При этом на теле чиновника девушка разложила камушки.
«Когда в 6:00 утра — на пляж, обалдевше смотрят даже чайки. Однако, доброе утро, друзья!» — подписала фото ведущая.
Пользователей удивило фото, о чем они не преминули высказаться в комментариях.
«У него руки толще чем ваши ноги, надо вам чутку набрать!», «Одной мне показалось, что у Вашего спутника ногти накрашены?», «У вашого чоловіка нігті накрашені? Чи я, щось не то побачив на фото?», — пишут читатели.
Также фолловеры хвалили Кристину и ее смекалку: «Кристина! Я раньше все время думала, на кого же Вы похожи…), По этой фотографии вы похожи на Милен Фармер в молодости», «З камкінчиками здорово придумала, браво».
Общее же впечатление от фотографии передала одна из пользовательниц под ником alena_love4119
Издание напоминает, что стройная рыжая бестия Елена-Кристина Лебедь смогла покорить сердце женатого политика и даже заставила его похудеть на несколько размеров. После того, как мужчина развелся с официальной супругой, влюбленные наконец-то перестали прятаться и обнародовали свой роман.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Елена-Кристина Лебедь стала жертвой мошенников. Телезвезда обнаружила в сети необычное объявление о продаже ее автографа. На одном из популярных сайтов некий Артем выставил на продажу автограф Лебедь, к которому прилагается ее нижнее белье — красные кружевные трусики. За все это звездное добро он пытался выручить 20 тысяч гривен.
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