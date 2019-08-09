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В Кирилловке появилось новое развлечение: ловля бычков руками (фото)
Пронёсшийся недавно над Украиной ураган принес массу впечатлений отдыхающим в Кирилловке, причем, как неприятных — из-за усилившегося ветра и испортившейся погоды — так и положительных. Об этом пишет gazeta.zp.ua.
Приятные моменты отдыхающие и местные жители увидели в виде чудесного пейзажа с радугой над морем, а также редкого природного явления, когда вода отходит от берега, оставляя людям богатый улов.
Благодаря тому, что море ушло от берега примерно на 30 метров, не вся рыба успела отойти с водой. В волнорезах осталось полно бычка. И курортники массово выбирали его к своему удовольствию.
В то же время с субботы в регионе вводится особый запрет на ловлю раков. В это время должна пройти вторая линька, во время которой они особенно уязвимы.
Штраф за одного выловленного рака — 25,5 гривны, — сообщили в Государственном агентстве Рыбного хозяйства в Запорожской области.
В ведомстве уточняют, что даже через месяц, после отмены запрета, нужно будет также соблюдать «раковые» правила: лов не более 30 раков в сутки в одни руки и «отбор» особей не менее 10 см в длину.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после непогоды в Кирилловке установился штиль. Отдыхающих на пляже на косе Пересыпь и Федотовой косы не так уж и много. Несмотря на то, что погода установилась теплая и солнечная, загорающих на пляжах можно пересчитать на пальцах одной руки.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.