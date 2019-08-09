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Стало известно, когда украинцы смогут не жить впроголодь на свою пенсию
Несмотря на то, что Украина уже минимум на 15 лет опоздала с введением накопительной системы пенсий, возможность ее запуска появится уже в ближайшем будущем. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает Finance.ua.
По словам чиновника, для внедрения накопительных пенсий нужно «всего лишь» принятие Верховной Радой соответствующего законопроекта, который был внесен в парламент три года назад.
«Функционально и институционально мы сегодня подготовили и Пенсионный фонд, и все соответствующие структуры, чтобы заработала накопительная система. То есть институционально мы готовы», — сказал Розенко.
Напомним, что второй уровень пенсионной системы предполагает введение второй пенсии и обязательные выплаты работающих моложе 35 лет дополнительных взносов.
Накопительные пенсии (второй уровень) в условиях сложной демографической ситуации могут стать спасением от нищей старости. Даже со средней зарплатой, а это около 8 тыс. грн, пенсия по действующим правилам будет всего лишь на уровне 1,8 тыс. грн. Это почти на 1 тысячу меньше, чем фактический прожиточный минимум на старика.
Работающие украинцы, в том числе те, кто неплохо зарабатывает, фактически обрекают себя на нищую старость. Исправить эту ситуацию можно только одним способом — ввести второй уровень системы.
Первый уровень, который действует сейчас (солидарный) можно сравнить со шкатулкой с пожертвованиями. Ежемесячно каждый работающий пополняет ее примерно на 19% своей зарплаты, а потом приходит Пенсионный фонд, выгребает все до копейки и раздает пенсионерам. Того, что платят с зарплат, не хватает, поэтому Пенсионный фонд добирает еще и с госказны. И если хоть один платеж задерживается, часть украинцев сидят без пенсии. Так было в конце июля, когда миллионы пенсионеров получили выплаты с опозданием в одну-две недели.
Накопительный уровень (второй) — шкатулка, в которой будут храниться деньги, дожидаясь старости своих вкладчиков. Причем, чтобы сбережения не съела инфляция, их будут инвестировать в ценные бумаги, депозиты, фондовый рынок, недвижимость
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в команде президента Зеленского продумывают запуск программы выплат так называемой «второй пенсии». Она предусматривает пополнение лицевого счета работающего украинца, который должен происходить при каждой выплате заработной платы. Распоряжаться этим счетом можно будет при достижении определенного возраста, или в заранее определенных законодательством случаях.
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