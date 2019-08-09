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Мир

Первое сентября близко: в РФ в школу заявился бурый медвежонок (видео)

5:55 9 августа 2019 35
Медвежонок в Магадане
Инф. «ФАКТОВ»

В России юный медведь зашел в город Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей охотуправления правительства региона и управления МВД.

«Это, конечно, уникальный случай. Медведь бегал прямо в центре города. Мы посмотрели видео, это, конечно, совсем маленький косолапый — пестун (самец, который присматривает за медвежонком). Он, видимо, чего-то испугался и побежал в город, только так это можно объяснить», — рассказал представитель охотуправления.

После долгого преследования полицейские пришли к выводу, что хищник угрожает безопасности людей, и вынуждены были застрелить его, когда медведь подошел к одной из школ города, сообщила врио начальника отдела информации в региональном главке МВД Ксения Лукина.

«В соответствии с федеральным законом „О полиции“ хищник был ликвидирован полицейскими на территории одной из школ областного центра. Так как представлял угрозу для жителей», — сказал Лукина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России мужчина отбился от напавшего медведя, откусив ему часть языка.

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