Мир

Раскупили весь йод: в России переполох после взрыва на военном объекте

В России после взрыва на военной базе под Северодвинском (Архангельская область) возникла паника среди местного населения — люди экстренно раскупили в аптеках весь йод, спасаясь от повышенного радиационного фона.

Также появились сведения о том, что на военном объекте взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка. Об этом, в частности, сообщил ресурс 29.ru.

В связи с повышением радиационного фона власти региона на месяц закрыли местный порт для входа иностранных кораблей, однако ограничений для населения не вводили, в т. ч. не принимали решения об эвакуации.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов продолжает уверять, что уровень радиационного фона находится в пределах нормы, что якобы «подтверждено всеми службами и всеми системами контроля».

Ранее в СМИ появились фото с места эвакуации пострадавших при взрыве на военной базе, которые могут свидетельствовать о том, что уровень радиации в зоне бедствия оказался повышен.

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