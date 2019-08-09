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Раскупили весь йод: в России переполох после взрыва на военном объекте
В России после взрыва на военной базе под Северодвинском (Архангельская область) возникла паника среди местного населения — люди экстренно раскупили в аптеках весь йод, спасаясь от повышенного радиационного фона.
Также появились сведения о том, что на военном объекте взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка. Об этом, в частности, сообщил ресурс 29.ru.
В связи с повышением радиационного фона власти региона на месяц закрыли местный порт для входа иностранных кораблей, однако ограничений для населения не вводили,
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов продолжает уверять, что уровень радиационного фона находится в пределах нормы, что якобы «подтверждено всеми службами и всеми системами контроля».
Ранее в СМИ появились фото с места эвакуации пострадавших при взрыве на военной базе, которые могут свидетельствовать о том, что уровень радиации в зоне бедствия оказался повышен.
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