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Украина

Избиение подростками бездомного в Запорожье: появились новые детали

8:40 9 августа 2019 115
Словесный конфликт перерос в жестокое избиение
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье получила продолжение история с избиением бездомных пьяными молодчиками. Местный блогер и общественный деятель Андрей Лукин решил восстановить справедливость и добился, чтобы один из хулиганов извинился перед своими жертвами.

Соответствующим видео блогер поделился на своей странице в соцсети.

Наше расследование о нашумевшей беспредельной ситуации с избиением бездомных людей !!! Мне удалось, с помощью небезразличных людей выйти на одного из участников избиения бездомных людей и я после долгой переписки получил согласие на встречу с ним, и сразу отправился по адресу юбилейный проспект (район бабурка) что бы провести расследование и опросить пострадавших и непосредственно участника происшествия. Когда прибыл на место, он сначала не доверяя (боясь) не выходил пока не убедился что я приехал один ! Потом подошёл ко мне и после короткого диалога он отвёл меня на место происшествия ! Остальное вы можете увидеть в видео ! #запорожье #украина #беспредел #малолетки #насилие #стопнасилие #расследование

Публикация от Андрей Лукин «ПРАНА» (@prana.108)

Пострадавшие откровенно рассказали, как их избивали пьяные отморозки — один из них получил серьезную травму головы и он обращался за помощью к медикам.

Они же сообщили, что нападения на бездомных в городе — не редкость — совсем недавно недалеко от их места обитания кто-то сжег (!) их приятеля.

Тем временем делом заинтересовалась полиция. Четверых хулиганов забрали в райотдел.

Напомним, ранее в Киеве аналогичное преступление в отношении бездомного совершили подростки. Их вычислили активисты и, облив зеленкой, передали полиции.

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