Избиение подростками бездомного в Запорожье: появились новые детали

Украина

В Запорожье получила продолжение история с избиением бездомных пьяными молодчиками. Местный блогер и общественный деятель Андрей Лукин решил восстановить справедливость и добился, чтобы один из хулиганов извинился перед своими жертвами.

Соответствующим видео блогер поделился на своей странице в соцсети.

Пострадавшие откровенно рассказали, как их избивали пьяные отморозки — один из них получил серьезную травму головы и он обращался за помощью к медикам.

Они же сообщили, что нападения на бездомных в городе — не редкость — совсем недавно недалеко от их места обитания кто-то сжег (!) их приятеля.

Тем временем делом заинтересовалась полиция. Четверых хулиганов забрали в райотдел.

Напомним, ранее в Киеве аналогичное преступление в отношении бездомного совершили подростки. Их вычислили активисты и, облив зеленкой, передали полиции.

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