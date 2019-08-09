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Спорт

Непобедимый украинский боксер впервые встретился взглядом со своим соперником (фото)

9:57 9 августа 2019 283
Непобедимый украинский боксер встретился взглядами со своими соперником (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Участники вечера бокса VIP Boxing Party, который пройдет 10 августа в Киеве, провели открытую тренировку перед столичной публикой.

В одном из торговых центров Киева непобедимый украинский боксер Дмитрий Митрофанов (5 побед, 3 из них — нокаутом, 1 ничья) впервые встретился со своим будущим соперником — опытным боксером из Польши Рафалем Яцкевичем (50 побед, 22 из них — нокаутом, 22 поражения, 2 ничьи).

Перед столичной публикой боксеры показали свою технику и продемонстрировали, чем будут поражать зрителей на вечере бокса 10 августа, который примет «Caribbean Club».

Дмитрий Митрофанов

Рафал Яцкевич

Также в тренировке приняли участие другие участники мероприятия — Хасан и Хусейн Байсангуровы и Рамиль Гаджиев. Среди зрителей разыграли боксерские перчатки с автографами участников вечера бокса.

VIP Boxing Party обещает быть очень зрелищным событием, зрителей ожидают бескомпромиссные поединки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Беринчик завоевал чемпионский пояс эффектным нокаутом.

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