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Непобедимый украинский боксер впервые встретился взглядом со своим соперником (фото)
Участники вечера бокса VIP Boxing Party, который пройдет 10 августа в Киеве, провели открытую тренировку перед столичной публикой.
В одном из торговых центров Киева непобедимый украинский боксер Дмитрий Митрофанов (5 побед, 3 из них — нокаутом, 1 ничья) впервые встретился со своим будущим соперником — опытным боксером из Польши Рафалем Яцкевичем (50 побед, 22 из них — нокаутом, 22 поражения, 2 ничьи).
Перед столичной публикой боксеры показали свою технику и продемонстрировали, чем будут поражать зрителей на вечере бокса 10 августа, который примет «Caribbean Club».
Также в тренировке приняли участие другие участники мероприятия — Хасан и Хусейн Байсангуровы и Рамиль Гаджиев. Среди зрителей разыграли боксерские перчатки с автографами участников вечера бокса.
VIP Boxing Party обещает быть очень зрелищным событием, зрителей ожидают бескомпромиссные поединки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Беринчик завоевал чемпионский пояс эффектным нокаутом.
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