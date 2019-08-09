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Роттердам+ позволял сдерживать тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей, — СМИ
Формула Роттердам+ позволяла долгое время сдерживать тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей. Об этом пишет «Апостроф».
«С 1 июля 2019 года в Украине заработал оптовый рынок электроэнергии, а значит, формула перестала действовать одновременно с запуском свободного рынка электроэнергии. И что теперь? Фактическая рыночная цена угля, по которой шахты продают уголь после введения рынка, составляет 2,5 — 2,8 тыс. грн./тонну. Тариф для промышленных потребителей ожидаемо вырос на 25%. А если бы формула продолжала действовать, то по «Роттердам+» цена угля составляла бы 1730 грн./тонну. Что естественным образом влияло бы на итоговую стоимость электроэнергии для промпотребителей. То есть становится очевидным тот факт, что именно благодаря утвержденному регулятором порядку (формуле «Роттердам+), удавалось реально сдерживать рост тарифов», — говорится в статье «Апострофа»
Как пишет издание, до введения формулы в Украине действовало ручное ценообразование на уголь, которое противоречило международной практике и на деле вело к всевозможным манипуляциям.
«Важный вопрос — была ли альтернатива формуле тогда, в далеком 2016-м, когда Нацкомиссия приняла постановление об этой методике? Вряд ли. Сегодня энергоэксперты говорят о том, что средняя себестоимость угля государственных шахт находится на уровне 3700 грн/тонну. Когда в прессе эксперты говорят, что нельзя смотреть на импортный уголь в качестве индикатива цены, так как у нас якобы достаточно своего, то важно понять, а каким должен быть внутренний индикатив для определения стоимости угля? Это те самые 3,7 тыс. грн на госшахтах? Или лучше все же ориентироваться на прозрачные биржевые данные, используя их как индикатор, — на мировые индексы?» — пишет издание.
Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении шести лицам, якобы причастным к внедрению формулы «Роттердам+».
Экономисты единогласны: активизация расследования НАБУ связана со значительным влиянием Игоря Коломойского на новую власть. Так, инвестаналитик Сергей Фурса заявил, что дело «Роттердам+» напрямую связано с возвращением олигарха в Украину.
Аналогичного мнения придерживается экономист Борис Кушнирук. «То, что все это лишь подыгрывание Коломойскому и нынешним власть имущим, для меня вполне очевидно. Руководство НАБУ и САП просто хочет доказать свою полезность сегодняшним руководителям государства. И главным аргументом должен быть не уровень компетентности и профессионализма. Два года их деятельности показали, что там ее нет. Главное — это готовность выполнить любую прихоть чиновников и влиятельных олигархов», — написал он на своей странице в соцсети.
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