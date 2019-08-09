«Роттердам+» спас угледобывающую отрасль и установил справедливую цену — эксперты

Украина

Введение формулы «Роттердам+» улучшило экономику угледобывающих предприятий, поскольку позволило продавать уголь по справедливой цене. Об этом заявили эксперты в комментариях «Обозревателю».

«В 2014—2015 годах, до того, как ввели „Роттердам+“, генерирующие компании несли колоссальные убытки. Тогда, когда Украина, к сожалению, стала импортировать уголь, который до этого долгие годы не импортировала для производства электроэнергии, актуализировался вопрос, связанный с ценообразованием. Поэтому введение формулы „Роттердам+“, в значительной степени повлияло на то, что поставки были обеспечены даже в проблемные периоды, когда цена импортного угля была достаточно высокой, а нужно было чем-то платить трейдерам», — заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По мнению Марунича, переход на формульное ценообразование позволил угледобывающим предприятиям продавать уголь по справедливым, определяемым рынком ценам, способствовал улучшению экономики угледобывающих предприятий и увеличению их выручки.

«Нужно было бы привести к тому, чтобы угледобывающие предприятия продавали свой уголь по ценам, определяемым рынком и не несли убытков. Или не несли убытков производители электроэнергии, которые вынуждены часто были покупать дорогой импортный уголь, а тариф у них рассчитывался таким образом, что он не позволял им полностью эти издержки покрывать. Цель этой схемы была в том, чтобы эти искривления, эти диспропорции как-то ликвидировать», — подчеркнул Марунич.

В свою очередь внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех подчеркнул, что «Роттердам+» давал возможность производителям нормально планировать бизнес-процесс.

«Определение оптовой рыночной цены по формуле давало возможность производителям строить свои бизнес-процессы, знать, сколько они будут зарабатывать, сколько будут тратить угля, сколько могут потратить на этот уголь», — отметил Чех.

Председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко считает, что введение формулы «Роттердам+» стало спасением для отрасли: «Учитывая то, что в 2014—2015−2016 годах у отрасли забрали бюджет, то „Роттердам+“ — это было спасение отрасли».

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП «Оператор рынка», бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова, а также сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам+».

3 марта 2016 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление № 289, которым утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилось.

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