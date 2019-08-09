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Что делать при ожоге борщевиком: советы дерматолога
Огромное, в человеческий рост, а иногда и выше растение наверняка видели многие. Большие листья, крепкий стебель, затейливые соцветия, напоминающие зонтики укропа, привлекают внимание взрослых, манят детей, которые стремятся поиграть в буйных зарослях. Но борщевик Сосновского (а именно так называется растение), в отличие от своих мирных собратьев, которые используются даже в пищу, опасен для человека. Все его части — стебли, покрытые мелкими иголками, листья, цветы — при прикосновении и последующем попадании на кожу солнечных лучей вызывают болезненные ожоги.
Чувствительна к борщевику кожа как взрослых людей, особенно рыжеволосых, так и детей, ведь детская — более нежная и уязвимая.
— Если ребенок прикоснулся к опасному растению, то на коже под воздействием солнца возникают большие волдыри, — рассказывает детский дерматолог филиала № 6 Консультативно-диагностического центра Шевченковского района г. Киева Алексей Шматков. — Они могут перейти в глубокие ожоги, которые с трудом затягиваются. Особенно опасно попадание сока борщевика в глаза.
Об угрозе этого растения зрению предупреждал наших читателей и заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика доктор медицинских наук, профессор Сергей Рыков. Во время прямой линии он, в частности, сказал:
— Косить борщевик на приусадебном участке можно только косой. Если делать это косилкой с леской, мелкие частички стеблей разлетаются и могут оседать как на коже, так и слизистой глаз, что очень опасно.
Почему контакт с борщевиком вызывает ожоги? Оказывается, все части этого растения содержат ядовитые вещества — фуранокумарины. При попадании на кожу они разрушают клеточную защиту от солнечного света, что и провоцирует ожоги. Они бывают настолько серьезные, что перерастают в гнойные раны. Человек жалуется не только на жжение и зуд, но и на слабость, тошноту, повышенную температуру.
Врачи считают, что люди должны как можно больше знать об опасности борщевика, чтобы десятой дорогой обходить его заросли. По словам Алексея Шматкова, реакция возникает не сразу, а спустя некоторое время:
— Иногда несведущие родители ставят малыша под куст ядовитого растения, чтобы сделать красивую фотографию. Потом приходится долго лечить ожоги, и если высыпания в виде волдырей обширные — даже в больнице.
Доктор советует, собираясь с детьми на природу, одеть ребенка в легкую, но закрытую одежду: джинсы или спортивные штаны, рубашку и куртку с длинными рукавами. Это убережет кожу и при встрече с другими растениями, сок которых тоже вызывает раздражение, — лютика, паслена, дикого пастернака, крапивы.
Откуда он взялся, этот безжалостно жгущий борщевик? Растение родом с Кавказа еще в конце 40-х годов прошлого века по приказу Иосифа Сталина стали разводить на всей европейской части бывшего Союза как дешевый корм для скота. Агрономы были в восторге: кормовая культура огромная, сочная, быстро и активно размножается. Но оказалось, силос из борщевика коровы едят неохотно, а молоко после употребления такого корма становится горьким. Однако самым опасным открытием стало то, что из-за контакта с растением люди, занятые выращиванием борщевика, и животноводы получали сильнейшие ожоги. Если поражалось 80 процентов кожи, спасти человека было практически невозможно.
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Борщевик встречается в самых неожиданных местах: на обочинах дорог, в заброшенных парках, на лесной опушке. Если вы или ребенок случайно потрогали растение, постарайтесь тщательно смыть ядовитый сок как можно быстрее. Хорошо, если это будет с использованием мыла и мягкой губки. Не забудьте промыть глаза, пополоскать рот. После контакта с борщевиком желательно два-три дня избегать солнечного света. Если нужно выйти на улицу, надевайте закрытую одежду, берите зонтик.
Что делать, если начал появляться ожог
- Принять антигистаминный препарат, уменьшающий проявления фотодерматита: покраснение кожи, жжение, зуд.
- Обработать пораженные участки. Подойдет любой антисептический раствор: настойка на спиртовой основе, хлоргексидин. Это поможет избежать развития воспаления.
- Нанести мазь с пантенолом, ускоряющим регенерацию кожи, наложить стерильную марлевую повязку.
- Обратиться за медицинской помощью, даже если объем поражения небольшой.
- В случае обширных поражений кожи, ухудшения самочувствия лучше вызвать «скорую», и не отказываться от госпитализации.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что некоторые домашние растения небезопасны, а есть и по-настоящему ядовитые.
«ФАКТЫ» также давали советы людям, у которых есть аллергия на пыльцу цветущих растений. Ученые выяснили, что у таких аллергиков может быть реакция на продукты, имеющие схожие белковые молекулы. Поэтому, например, при аллергии на полынь нельзя есть сельдерей.
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