Украина

Дети из пластилина лучше лепят: в сети высмеяли новый памятник оккупантам в Крыму

В аннексированном Крыму оккупанты продолжают насаждать идеи «русского мира» и героизировать «освобождение» полуострова от ига украинцев. В сети появилось фото с церемонии открытия памятника оккупантам, которую провел лично «глава» Крыма Константинов.

«В Карасубазаре (Белогорск) при участии городской комендатуры и клоунов гауляйтер Константинов открыл памятник рашисту-оккупанту, чтобы ускорить мифологизацию событий «крымской весны», — сообщил автор фото, блогер Крымская жужелица.

Он также выразил надежду на то, что после деоккупации Крыма все это «художества» пойдут на свалку.

В комментариях пользователи выразили недоумение нелепым видом памятника, решив, что его сделали из пластилина.

Другой комментатор сравнил «эпичную» фигуру оккупанта с роботом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о намерении «властей» Крыма установить на входе в Никитский ботсад памятник Ленину.

Напомним, в Крыму продолжается милитаризация молодого поколения, подтверждения чему можно найти в соцсети регулярно. Так, в День ВДВ России в Севастополе устроили показательные «антитеррористические учения», в ходе которых спецназовцы тренировались захватывать террористов и освобождать заложников, причем роль и тех и других исполняли местные дети.

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