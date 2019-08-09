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Дети из пластилина лучше лепят: в сети высмеяли новый памятник оккупантам в Крыму
В аннексированном Крыму оккупанты продолжают насаждать идеи «русского мира» и героизировать «освобождение» полуострова от ига украинцев. В сети появилось фото с церемонии открытия памятника оккупантам, которую провел лично «глава» Крыма Константинов.
«В Карасубазаре (Белогорск) при участии городской комендатуры и клоунов гауляйтер Константинов открыл памятник рашисту-оккупанту, чтобы ускорить мифологизацию событий «крымской весны», — сообщил автор фото, блогер Крымская жужелица.
Он также выразил надежду на то, что после деоккупации Крыма все это «художества» пойдут на свалку.
В комментариях пользователи выразили недоумение нелепым видом памятника, решив, что его сделали из пластилина.
Другой комментатор сравнил «эпичную» фигуру оккупанта с роботом.
Ранее «ФАКТЫ» писали о намерении «властей» Крыма установить на входе в Никитский ботсад памятник Ленину.
Напомним, в Крыму продолжается милитаризация молодого поколения, подтверждения чему можно найти в соцсети регулярно. Так, в День ВДВ России в Севастополе устроили показательные «антитеррористические учения», в ходе которых спецназовцы тренировались захватывать террористов и освобождать заложников, причем роль и тех и других исполняли местные дети.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.