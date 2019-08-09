Здоровье и медицина

При болях за грудиной и одышке надо проверить сосуды и сделать коронарографию

Марина В. из Полтавской области написала на адрес [email protected]: «Мне 59 лет, и часто беспокоит сердце — возникают боль за грудиной, одышка. Мне назначили коронарографию. Ее обязательно делать?»

— Есть показания: боль за грудиной, одышка, поэтому необходимо проверить проходимость сосудов, питающих сердце, — объясняет заведующий кардиологическим отделением для больных с острым инфарктом миокарда и блоком интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы № 5 доктор медицинских наук, профессор Валерий Батушкин. — Коронарография нужна, если у пациента выявили стенокардию, развитие ишемической болезни сердца.

— Как проявляется стенокардия?

— Во время приступа человек жалуется на ощущение сдавливания, жжения немного выше подложечной области, которое четко отдает в спину, под левую лопатку, в плечо, оба предплечья. Симптомы длятся от нескольких десятков секунд до трех — пяти минут, сопровождаясь одышкой (чувством нехватки воздуха), усиленным сердцебиением (аритмией). Обычно приступ возникает при физической нагрузке, эмоциональных переживаниях.

— А если пациент сомневается, нужна ли ему коронарография…

— В таком случае врач может предложить предварительно пройти нагрузочные тесты. Проверить работу сердца можно с помощью кардиограммы, снятой во время занятий на «велосипеде» (велоэргометрия) или бегущей дорожке. Не помешает пройти и мониторирование работы сердца в течение 24 часов, применив небольшой прибор, который автоматически фиксирует работу органа.

Но коронарография сегодня cчитается золотым стандартом диагностики ишемической болезни сердца. Эта достаточно простая для выполнения процедура, которая занимает от 40 минут до часа. Через сосуды руки или ноги в сердце проводится зонд, артерии сердца окрашиваются контрастным веществом, и на мониторе видно, где они забиты, сужены и так далее. Наркоз не требуется.

— Коронарография нужна, чтобы правильно назначить лечение?

— Да, с помощью этого исследования определяется дальнейшая тактика. Если сосуды сужены больше чем на 80—90 процентов, то лучше сделать стентирование. Такое сужение опасно тем, что инфаркт миокарда может случиться в ближайшее время. Если просвет сосуда сужен меньше чем на 70 процентов, можно продолжить принимать таблетки, контролировать давление и общее состояние, следить за диетой, вовремя посещать врача. Это еще на какое-то время «оттянет» установку стентов.

— Как часто нужно повторять коронарографию?

— В течение трех-пяти лет результаты исследования актуальны. Но только если пациент аккуратно выполняет все рекомендации врача. Тогда проходимость сосудов еще некоторое время остается приемлемой, а просвет не так быстро «зарастает» холестериновыми бляшками. Результаты коронарографии, записанные на диск, — это своеобразный паспорт сосудистой системы сердца. Каждый раз, идя к кардиологу на прием, пациент должен брать с собой диск с записью, чтобы врач увидел состояние сосудов.

Ранее кардиолог Александр Яремчук рассказал «ФАКТАМ», как распознать подступающий инфаркт и можно ли его предотвратить.



«ФАКТЫ» писали также о том, что в Украине создан прибор, который «чувствует» приближение сердечного приступа за два часа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter