Политика

У Зеленского рассказали о проблемах с переездом Офиса президента с Банковой

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского признали проблемы с реализацией идеи о переезде главы государства с Банковой.

Как заявил заместитель главы Офиса Кирилл Тимошенко в интервью Liga, net, речь идет не только о финансовых сложностях, но и о технических, и это касается не только Украинского дома.

По его словам, последний рассматривается только как один из многих вариантов нового места размещения Офиса, и все локации находятся в пределах центра Киева.

«У нас вообще есть большая идея разгрузить Киев от правительственного квартала, но мы не хотим тратить на это государственные деньги. Мы пытаемся рассмотреть вариант с инвесторами, продажей этих зданий», — отметил Тимошенко.

При этом он отверг предположение, что на месте нынешнего здания Администрации Президента может появиться торгово-развлекательный центр. Причина — здание относится к объектам культурного наследия.

На пятницу, 9 августа, у президента назначено совещание по вопросу переезда его Офиса.

Отметим, что согласно данным социологических опросов, новое место расположения Офиса президента не является приоритетным для общества.

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