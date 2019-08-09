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У Зеленского рассказали о проблемах с переездом Офиса президента с Банковой
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского признали проблемы с реализацией идеи о переезде главы государства с Банковой.
Как заявил заместитель главы Офиса Кирилл Тимошенко в интервью Liga, net, речь идет не только о финансовых сложностях, но и о технических, и это касается не только Украинского дома.
По его словам, последний рассматривается только как один из многих вариантов нового места размещения Офиса, и все локации находятся в пределах центра Киева.
«У нас вообще есть большая идея разгрузить Киев от правительственного квартала, но мы не хотим тратить на это государственные деньги. Мы пытаемся рассмотреть вариант с инвесторами, продажей этих зданий», — отметил Тимошенко.
При этом он отверг предположение, что на месте нынешнего здания Администрации Президента может появиться торгово-развлекательный центр. Причина — здание относится к объектам культурного наследия.
На пятницу, 9 августа, у президента назначено совещание по вопросу переезда его Офиса.
Отметим, что согласно данным социологических опросов, новое место расположения Офиса президента не является приоритетным для общества.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.