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В Днепре оборвался лифт с женщиной внутри: соседи даже не пытались ей помочь
В Днепре в многоэтажном доме по улице Гладкова, 43, упал лифт с пассажиркой. Инцидент произошел утром, когда в подъезде много людей — все идут на работу. Однако никто из соседей не озаботился судьбой женщины, и не предложил ей помощь.
По словам самой пострадавшей, она отделалась испугом (лифт упал со второго этажа), хотя и пришлось просидеть в закрытой коробке несколько часов, пока ее не освободили сотрудники местного Управления ГСЧС.
В местном лифтовом хозяйстве, констатировала Анна, помочь отказались.
«В половине девятого утра в подъезде многоэтажки достаточно людно, трафик людей, что идут на работу, значительный. И никто не предложил помощь, все прошли мимо, пока я внутри пыталась хоть кому-то дозвониться. „Лифтовик Днепр“ бросал трубку, наиболее сознательными оказались ГСЧС», — написала Анна в соцсети.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о падении грузового лифта в магазине города Гайворон. На тот момент там находились двое грузчиков. Их пришлось госпитализировать. А в Киеве няня едва успела вытащить ребенка из коляски, когда она начала подниматься вместе с неисправным лифтом.
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