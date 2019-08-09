Деньги

Доллар снова падает: как долго это будет продолжаться

После кратковременного повышения стоимость доллара и евро вновь идет вниз. Только за последние два дня, со среды, доллар подешевел на 28 копеек, а евро — на 14 копеек. В пятницу, 7 августа, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,31 гривни за доллар и 28,48 гривни за евро. Наличные доллары банки покупают в среднем по 25,12 гривни, а продают — по 25,44 гривни. Средний курс покупки наличного евро составляет 28,05 гривни, продажи — 28,52 гривни.

«За прошедшую неделю курс гривни показал небольшую коррекцию и смог снизиться до отметки 25,80 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Рост доллара остановился 7 августа, после успешно проведенного Минфином аукциона, который состоялся днем ранее. Общая эмиссия была сравнительно небольшой и составила 2,7 млрд гривен. Конец недели на межбанке гривня завершает на отметке 25,20, вернувшись к средним значениям прошлой недели.

Похожая ситуация и с наличным рынком: средняя цена национальной валюты достигла отметки в 25,31 гривни за доллар. В целом по разным сегментам рынка гривня показывает положительные значения прироста в среднем на 30—35 копеек в зависимости от сегмента рынка.

Евро за этот период также теряет в цене по отношению к гривне. В рамках недели европейская валюта просела на 42 копейки по межбанку, а на наличном рынке украинская валюта укрепилась на 51 копейку. Таким образом, средний курс евро сейчас составляет 28,35 грн.

На следующей недели гривня будет в узком диапазоне в отношении доллара. Национальная валюта будет находится в коридоре 25,1—25,4 гривен за доллар".

Возникает естественный вопрос, с чем связана новая волна укрепления национальной валюты?

«Курс гривни держится вблизи отметки 25,1 гривни за доллар после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о планах открыть украинский рынок земли в 2020 году, — сообщил „ФАКТАМ“ руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Кроме того, президент заявил, что за грядущие 5 лет в инфраструктуру страны будут инвестированы 20 млрд долларов. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит торговаться на достаточно высоких уровнях и будет стремиться к отметке 25 гривен за доллар».

Причины нынешних курсовых колебаний прокомментировали и в Нацбанке.

«Стоит напомнить, что стоимость доллара в Украине определяется рынком, поскольку НБУ проводит политику плавающего обменного курса, — сообщил в эфире ObozTV член Совета Национального банка Украины Василий Фурман. — При этом в отдельные периоды Национальный банк сглаживает колебания курса украинской гривни в ту или иную сторону.

Если брать последний период, когда гривня усиливалась, то Нацбанк выкупал избыток доллара для пополнения золотовалютных резервов. С начала года было выкуплено около 2,5 млрд долларов. И, наоборот, когда гривня слабеет, чтобы не было значительных колебаний, Национальный банк может продавать определенную сумму долларов из золотовалютных резервов.

Нынешнее рекордное укрепление курса гривни к доллару в Украине стало возможным благодаря стечению нескольких факторов. Один из них — высокий спрос нерезидентов на украинские облигации внутреннего государственного займа. Портфель нерезидентов вырос с 6 млрд грн в начале года до 80 млрд грн.

Второй важный фактор — высокие цены на украинские экспортные товары. За счет этого в страну поступает валютная выручка. Я бы еще добавил такой фактор, как высокий урожай этого года. Он будет больше, чем в прошлом, а в прошлом он был рекордный.

Третий фактор — изменение политики центральных банков ведущих стран мира. Если в прошлые годы она была жесткой, то сейчас они переходят к политике количественного смягчения. Это означает, что Федеральная резервная система и Европейский центральный банк будут соответствующие суммы средств через различные механизмы вливать в экономику. Часть этих средств будет направляться в развивающиеся страны, в частности в Украину.

Как долго будет продолжаться нынешнее укрепление гривни, сказать сложно. Многое будет зависеть от влияния сезонных факторов. Последние минимум три года, когда Нацбанк стал проводить политику плавающего курса национальной валюты, в определенные периоды гривня укреплялась, а в другие периоды — ослабевала. Как будет вести себя гривня в нынешнем году пока спрогнозировать сложно".

Некоторые эксперты предупреждают о скором подорожании американской и европейской валют. Как заявил экономический эксперт, председатель ОО «Национальный интерес Украины» Игорь Гарбарук, укрепление гривни в своей природе имеет исключительно спекулятивный аспект, связанный с тем, что на Украину обратили внимание международные валютные спекулянты, которые, воспользовавшись ситуацией, массово скупили ОВГЗ. По его словам, основное погашение облигаций госзайма произойдет ближе к концу года, что приведет к существенному росту курса американской валюты. «Время, когда стоит ожидать этой ситуации, — третья декада октября и первая декада ноября текущего года», — подчеркнул Игорь Гарбарук.

Стоит напомнить, что в Украине 5 августа стартовало введение международного стандарта банковских счетов IBAN. До 1 ноября будет действовать переходный период. За эти три месяца финансовые учреждения должны будут привести все счета своих клиентов в соответствие с новыми стандартами. А с 1 ноября 2019 года стандарт IBAN станет обязательным для клиентов всех украинских банков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter