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Впрочем, ничего нового: российских пропагандистов поймали на очередной лжи
В России на очередной лжи поймали кремлевских пропагандистов, которые показали сюжет об обысках в Фонде борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального, которого недавно отправили под арест.
Так, людей, которые выходили из офиса, пряча лица от камер, журналисты с «России 1» назвали сотрудниками ФБК, «где, по данным следствия, отмывались огромные деньги.
«Только вот в кадре следователи по делу, которые вломились в офис фонда. Впрочем, ничего нового», — резюмирует «Лентач» и едко комментирует фотографии, снятые во время протестов в Москве.
Материал «15 лет тюрьмы и конфискация имущества: как в России запугивают участников мирных акций протеста» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!