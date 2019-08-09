Мир

Впрочем, ничего нового: российских пропагандистов поймали на очередной лжи

В России на очередной лжи поймали кремлевских пропагандистов, которые показали сюжет об обысках в Фонде борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального, которого недавно отправили под арест.

Так, людей, которые выходили из офиса, пряча лица от камер, журналисты с «России 1» назвали сотрудниками ФБК, «где, по данным следствия, отмывались огромные деньги.

«Только вот в кадре следователи по делу, которые вломились в офис фонда. Впрочем, ничего нового», — резюмирует «Лентач» и едко комментирует фотографии, снятые во время протестов в Москве.

Материал «15 лет тюрьмы и конфискация имущества: как в России запугивают участников мирных акций протеста» читайте на сайте «ФАКТОВ».



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