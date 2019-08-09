В Киеве поймали сообщника уличных воров: в сети показали видео

Происшествия

В Киеве возле станции метро «Вокзальная» патруль столичной Муниципальной Варты поймали воришек из шайки, которая промышляет на железнодорожном вокзале, где у прохожих постоянно воруют кошельки.

Видео на своей страничке в соцсетях разместил Сергей Бондарь. По его словам, патрульные заметили у двух «ассоциальных элементов» красный кошелек. «Предыстория: у девушки цыгане на вокзале украли кошелек, вытряхнули деньги и передали этим бичам. Их роль — найти владельца и требовать деньги за возврат документов. Будьте осторожны, когда вы на киевском вокзале», — пишет Сергей Бондарь и добавляет, что кошелек с документами уже передали его владелице.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве ромы, которых задержали за кражи на столичном железнодорожном вокзале, избили полицейских прямо в участке. Суд отказался брать одного из подозреваемых под стражу.

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