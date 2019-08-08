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"Вокзальная мафия бессмертна": в Киеве ромы побили полицейских
В Киеве ромы, которых задержали за кражи на вокзале, избили полицейских, а суд отказался брать их под стражу. Ранее на столичном вокзале на видео сняли группу женщин ромской национальности, которые попытались обворовать прохожего.
«Четыре правоохранителя из полка „Киев“ с пробитыми головами после „встречи“ с цыганами, которые крадут и грабят людей на столичном вокзале. Прямо в местном райотделе ромы сорвали плитку с пола и начали бить правоохранителей. Открыто производство, но суд их даже под стражу не взял. Тупо отпустил дальше грабить. Так, что — вокзальная мафия бессмертна?» — говорится в комментарии к фото, размещенным в социальных сетях ресурсом «Киев Оперативный».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве неравнодушный гражданин предотвратил ограбление среди белого дня — группа девушек попыталась вытащить кошелек у идущего перед ними мужчины.
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