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Происшествия

"Вокзальная мафия бессмертна": в Киеве ромы побили полицейских

16:52 8 августа 2019 293
Избитый полицейский
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве ромы, которых задержали за кражи на вокзале, избили полицейских, а суд отказался брать их под стражу. Ранее на столичном вокзале на видео сняли группу женщин ромской национальности, которые попытались обворовать прохожего.

«Четыре правоохранителя из полка „Киев“ с пробитыми головами после „встречи“ с цыганами, которые крадут и грабят людей на столичном вокзале. Прямо в местном райотделе ромы сорвали плитку с пола и начали бить правоохранителей. Открыто производство, но суд их даже под стражу не взял. Тупо отпустил дальше грабить. Так, что — вокзальная мафия бессмертна?» — говорится в комментарии к фото, размещенным в социальных сетях ресурсом «Киев Оперативный».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве неравнодушный гражданин предотвратил ограбление среди белого дня — группа девушек попыталась вытащить кошелек у идущего перед ними мужчины.

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