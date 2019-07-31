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Общество и люди

Нападают толпой: в сети показали видео с наглыми воровками, орудующими на вокзале в Киеве

8:23 31 июля 2019 331
люди
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на железнодорожном вокзале группа женщин ромской национальности, проходя мимо невнимательных пассажиров, старается украсть у них то, что плохо лежит.

Видео одного из таких эпизодов опубликовал «Киев Оперативный» в Facebook.

На ролике видно, как на Центральном железнодорожном вокзале молодые женщины ловко залезли в сумку парню и что-то оттуда вытащили. Другой парень увидев кражу, поймал воровку и начал тянуть к потерпевшему. В это время на помощь своей подруге бросились остальные воровки, промышляющие на вокзале.

Как сообщает ресурс, к счастью для потерпевшего, украденное удалось вернуть.

В сети благодарят неравнодушного парня, который остановил воровку и возмущаются засильем ромов на вокзале.

Подобный случай произошел ранее — мать и дочь вместе шарили по карманам задремавшего пьяного мужчины. Случайный свидетель спугнул воровок

«ФАКТЫ» также писали о мужчине, который прямо под камерами видеонаблюдения украл в магазинах торгово-развлекательного центра «Гулливер» 8 сумок и одежду. А в столичном «Глобусе» девушка украла блузку в отделе женской одежды.

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