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Нападают толпой: в сети показали видео с наглыми воровками, орудующими на вокзале в Киеве
В Киеве на железнодорожном вокзале группа женщин ромской национальности, проходя мимо невнимательных пассажиров, старается украсть у них то, что плохо лежит.
Видео одного из таких эпизодов опубликовал «Киев Оперативный» в Facebook.
На ролике видно, как на Центральном железнодорожном вокзале молодые женщины ловко залезли в сумку парню и что-то оттуда вытащили. Другой парень увидев кражу, поймал воровку и начал тянуть к потерпевшему. В это время на помощь своей подруге бросились остальные воровки, промышляющие на вокзале.
Как сообщает ресурс, к счастью для потерпевшего, украденное удалось вернуть.
В сети благодарят неравнодушного парня, который остановил воровку и возмущаются засильем ромов на вокзале.
Подобный случай произошел ранее — мать и дочь вместе шарили по карманам задремавшего пьяного мужчины. Случайный свидетель спугнул воровок
«ФАКТЫ» также писали о мужчине, который прямо под камерами видеонаблюдения украл в магазинах торгово-развлекательного центра «Гулливер» 8 сумок и одежду. А в столичном «Глобусе» девушка украла блузку в отделе женской одежды.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!