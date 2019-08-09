Украина

Журналисты обнародовали доказательство того, что заявление об отставке Богдана им передал его заместитель

Журналисты опровергли заявление заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко о том, что в Офисе не нашли первоисточник «слива» СМИ информации об «отставке» главы Офиса Андрея Богдана.

В своем Facebook журналистка Екатерина Коберник представила хронологию появления пресловутой скрин-копии заявления и выложила скрин переписки, который опровергает заявление Тимошенко.

По ее словам, Тимошенко пытался продвинуть эту историю в СМИ примерно с 17:00 1 августа. в это время он прислал фото в редакцию, как минимум одного, известного новостного СМИ, но размещать фото без дополнительных комментариев там отказались.

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Как сообщалось ранее, в ответ на распространение его заявления «об отставке» сам Андрей Богдан сделал скандальное заявление о «ненужности» журналистов в общении президента с украинским народом.

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