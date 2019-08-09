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- 15:16 Журналисты обнародовали доказательство того, что заявление об отставке Богдана им передал его заместитель
Журналисты обнародовали доказательство того, что заявление об отставке Богдана им передал его заместитель
Журналисты опровергли заявление заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко о том, что в Офисе не нашли первоисточник «слива» СМИ информации об «отставке» главы Офиса Андрея Богдана.
В своем Facebook журналистка Екатерина Коберник представила хронологию появления пресловутой скрин-копии заявления и выложила скрин переписки, который опровергает заявление Тимошенко.
По ее словам, Тимошенко пытался продвинуть эту историю в СМИ примерно с 17:00 1 августа. в это время он прислал фото в редакцию, как минимум одного, известного новостного СМИ, но размещать фото без дополнительных комментариев там отказались.
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Как сообщалось ранее, в ответ на распространение его заявления «об отставке» сам Андрей Богдан сделал скандальное заявление о «ненужности» журналистов в общении президента с украинским народом.
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