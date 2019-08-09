В Украине объявлено штормовое предупреждение, в южных областях — ураганный ветер

Украина

В Украине объявили штормовое предупреждение на 9 августа — в северных, южных и центральных областях ожидаются грозы, местами сильные шквалы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«До конца суток 9 августа в северных, южных и центральных областях грозы, местами шквалы 15−20 м/с, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами 25−28 м/с (II уровень опасности, оранжевый)», — указали синоптики.

На выходных в Украине почти везде будет солнечно и без осадков. В воскресенье, 11 августа, в некоторых областях западной части страны будет дождь с грозой. В субботу, 10 августа, синоптики осадков не прогнозируют, температура воздуха повысится до 29 градусов тепла.

На севере днем температура воздуха будет 25…27 градусов, а ночью 15…17. На западе днем ожидается 25…27 градусов, а ночью 13…15. На востоке синоптики днем прогнозируют 24…26 градусов днем, а ночью 13…15.

На территории южных областей днем ожидается 27…29 градусов, а ночью 13…15. В центре страны синоптики днем прогнозируют 26…28 градусов, а ночью 13…15. В Киеве днем температура воздуха повысится до 25…27 градусов, а ночью 15…17.

В воскресенье, 11 августа, в Закарпатской, Львовской и Ровенской областях синоптики прогнозируют дождь с грозой. На севере днем температура воздуха будет 26…28 градусов, а ночью 14…16. На западе ожидается днем 27…29 градусов, а ночью 14…16.

На востоке синоптики днем прогнозируют 24…26 градусов днем, а ночью 13…15. На территории южных областей днем ожидается 29…30 градусов, а ночью 16…18. В центре страны синоптики днем прогнозируют 26…28 градусов, а ночью 13…15. В Киеве днем ожидается 25…27 градусов, а ночью 15…17.

Как писали «ФАКТЫ», 9 августа днем трасса Одесса-Киев встала в пробках из-за резкого ухудшения погоды — трассу накрыл шквальный дождь и сильный ветер. По свидетельству водителей в соцсетях, автомобили стоят по обочинам, поскольку видимость нулевая.

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