Происшествия

Неудачник в квадрате: в Запорожской области самоубийца бросился поочередно под два пассажирских поезда, но остался жив

В Запорожской области мужчина, решивший покончить с собой, дважды попытался броситься под поезд, но в обоих случаях машинистам удалось вовремя остановить составы. Ранее под Николаевом 14-летний подросток бросился под поезд из-за ссоры с подругой.

Как сообщают в «Укрзалізнице», сначала горе-самоубийца лег на пути, по которым шел поезд № 38 Запорожье — Киев, но машинист, применив экстренное торможение, успел остановить состав.



Мужчина, увидев, что его затея не удалась, залез под поезд, угрожал машинисту ножом и наотрез отказывался вылезать из-под состава. Однако, когда по соседнему пути проезжал поезд № 104 Киев — Мариуполь, самоубийца попытался броситься и под него, но и тут вовремя среагировала локомотивная бригада. На место ЧП вызвали полицию, которая и задержала мужчину. Поезда задержались в пути не более, чем на час.

В в «Укрзалізнице» сообщают, что с начала 2019 года на объектах инфраструктуры погибли 205 человек, в том числе и семь детей в возрасте до 16 лет. В большинстве случаев гибель людей была связана с нарушением правил безопасности.

«К сожалению, случаи, когда люди пытаются покончить с собой на объектах железнодорожной инфраструктуры, не являются редкостью. Призываем всех еще раз подумать, взвесить за и против, а потом жить дальше долго и счастливо. И локомотивным бригадам так будет спокойнее работать», — добавляют в компании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Южном железнодорожном вокзале пожилой мужчина бросился под поезд. Очевидцы утверждали, что он долго стоял возле путей, а затем, дождавшись проходящего состава, перекрестился и сделал свой последний в жизни шаг.



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