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Происшествия

Масштабное ДТП с маршруткой под Житомиром: десятки пострадавших (фото)

15:54 9 августа 2019 308
ДТП под Житомиром
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 9 августа, в районе села Тетеривка (Житомирская область) в ДТП попал микроавтобус с пассажирами и автомобиль «БМВ». Ранее под Харьковом, на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса.

Как сообщают в ГУНП Житомирской области, травмы получил 24 человека: пассажиры и водитель микроавтобуса, а также водитель и пассажир легкового авто. К счастью, обошлось без жертв.

По предварительным данным, «БМВ» загорелся в результате столкновения. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского районного отделения полиции, экстренные службы.

Серьезное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло и в Луганской области. Там на 72 километре автодороги Н-2, возле дома № 17 кв. Энергетиков в Счастье 46-летний водитель, управляя грузовым фургоном Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Trafic. Водитель последнего — 48-летний мужчина — перевозил пассажиров из Станицы Луганской в Северодонецк.

По предварительной информации, в результате ДТП семь пассажиров Renault Trafic и водитель автомобиля Mercedes-Benz получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Чехии автобус с украинцами попал под поезд. Водитель микроавтобуса не обратил внимания на запрещенные сигналы светофора на переезде через железнодорожные пути и попробовал проскочить.

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