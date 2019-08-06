Стало известно, когда впервые соберется новая Верховная Рада

Политика

Первое заседание Верховной Рады девятого созыва состоится 3 сентября 2019 года. Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

По словам чиновника, некоторые из новых назначений в Кабинете министров будут озвучены на первом заседании парламента, сообщает РБК-Украина.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Герус заявлял, что новоизбранная Рада может заработать в День независимости Украины 24 августа. По его словам, коалиция в новом парламенте уже создана.

«Коалиция уже есть, монобольшинство. Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю», — сообщил он.

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что в новой Верховной Раде он может занять место спикера, а Руслан Стефанчук может стать первый вице-спикером.

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