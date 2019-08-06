- 18:50 Ульяна Супрун рассказала, как вычислить свой идеальный вес и почему быть сильно худым вредно
- 18:45 Коломойский рассказал, кого видит премьером и мэром Киева
- 18:11 Умерла известная российская светская львица Алла Вербер: все подробности
- 18:02 Где смотреть онлайн «Брюгге» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 18:01 Зеленский обратился к Путину из-за крупных потерь ВСУ на Донбассе
- 17:54 Хотел сделать селфи на высоковольтной опоре: подросток получил тяжелейшие ожоги
- 17:47 Стало известно, когда впервые соберется новая Верховная Рада
- 17:33 Ответственность на Зеленском: от президента потребовали реакции на гибель военных на Донбассе
- 17:30 Григория Лепса засекли на пробежке в Крыму: что он там делает
- 17:19 Доллар продолжит расти: свежий прогноз по курсу валют на ближайшее время
- 16:50 Жара до плюс 30 и грозы: синоптики дали прогноз погоды на конец лета
- 16:43 Российский газ нам не нужен, трубу в Европу надо было перекрыть: Коломойский выступил с громким заявлением
Стало известно, когда впервые соберется новая Верховная Рада
Первое заседание Верховной Рады девятого созыва состоится 3 сентября 2019 года. Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
По словам чиновника, некоторые из новых назначений в Кабинете министров будут озвучены на первом заседании парламента, сообщает РБК-Украина.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Герус заявлял, что новоизбранная Рада может заработать в День независимости Украины 24 августа. По его словам, коалиция в новом парламенте уже создана.
«Коалиция уже есть, монобольшинство. Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю», — сообщил он.
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что в новой Верховной Раде он может занять место спикера, а Руслан Стефанчук может стать первый вице-спикером.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт