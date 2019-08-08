Политика

Парубий вызвал новоизбранных депутатов в Раду: что произошло

Во вторник, 9 августа, в Верховной Раде назначено первое заседание подготовительной депутатской группы для организации заседания Рады IX созыва. Напомним, первое заседание Рады нового созыва может состояться 3 сентября.

Приглашения для участия в заседании направлено всем политическим партиям, преодолевшим 5%-ный избирательный барьер на выборах 21 июля.

В соответствии с объявлением, сделанным от имени спикера Рады VIII созыва Андрея Парубия, в подготовительную группу будут делегированы 17 представителей партии «Слуга Народу», трое представителей объединения «Опозиційна платформа — За Життя», по двое представителей от партий «ВО «Батьківщина» и «Європейська Солідарність», а также 1 представитель партии «Голос».

Самовыдвиженцам в мажоритарных округах предложено также делегировать в состав группы по одному представителю от 15 народных депутатов.

Напомним, активисты составили портрет новой Рады, в которую избрали 342 новичков. Также «ФАКТЫ» публиковали красноречивую инфорграфику по итогам парламентских выборов.

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