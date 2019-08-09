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Стоит ли покупать плиту с газ-контролем: специалисты дали ответы на важные вопросы

16:28 9 августа 2019 11
Газовая конфорка

Покупка плиты с газ-контролем — значимый шаг на пути к полной безопасности

По статистике почти половина владельцев газовых плит и другого газового оборудования пренебрегает базовыми правилами эксплуатации. Специалисты ответили на самые важные вопросы о причинах взрывов, предпосылках к покупке плит с газ-контролем и свойствах газа. Что из этого вышло — читайте ниже.

  • Нужно ли покупать плиту с газ-контролем? Однозначно, да. Старые модели газовых плит без защитных функций и систем (газ-контроля, защиты от перегрева) лучше демонтировать как можно быстрее. Основное назначение контролирующих датчиков — защита от утечек. Соответственно, плиты с газ-контролем гораздо удобнее, надежнее и безопаснее в эксплуатации. Плиты с газ-контролем доступны для покупки в MOYO.
  • Когда взрывается газ? Детонация происходит от любой искры после того, как количество газа в закрытом помещении превышает 6−13% от общего количества воздуха. Соответственно, чем меньше площадь конкретного здания, тем быстрее случится взрыв.
  • Что провоцирует взрыв газа? Причиной взрыва может стать сигарета, зажженная спичка и даже не вовремя нажатый выключатель или включенный электрический прибор. Любая искра может привести к фатальному исходу, поэтому при появлении подозрительного запаха в здании запрещается использовать какую-либо технику.
  • Слышен ли запах газа для носовых рецепторов? Клетки обонятельного эпителия действительно способны чувствовать газ. Простыми словами, человек может заметить утечку газа по запаху, поскольку бытовой газ в целях безопасности всегда насыщается отдушечной смесью. Запах отдушки можно сравнить с запахом просроченных сырых яиц.
  • Можно ли почувствовать утечку сквозь сон? Распознать запах газа во сне могут только люди, которые чутко спят, и персоны, чрезмерно чувствительные к посторонним запахам. Далеко не всегда человек реагирует на запах газа раньше, чем происходит отравление организма.

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