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Ирина Шейк засветилась на элитном курорте в Испании с мамой и дочерью (фото)
Российская супермодель Ирина Шейк, которой после разрыва с голливудским актером Брэдли Купером приписывают роман с бывшим мужем Дженнифер Анистон, сделала паузу в работе и наслаждается отдыхом. Красотку заметили на элитном курорте в Испании. 33-летняя Ирина с мамой Ольгой и 2-летней дочерью Леей отдыхает на Ибице.
Трио заметили на прогулке по дороге на пляж. Модель с дочерью также сфотографировали на детских площадках и на яхте.
Ирина выбрала для отдыха яркое бикини, поверх которого надела тунику-сетку. А для 2-летней дочери выбрала стильный пляжный костюм с фирменным принтом от Burberry.
Кстати, в прошлом году Шейк также отдыхала на этом испанском острове.
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