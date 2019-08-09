Шоу-бизнес

Ирина Шейк засветилась на элитном курорте в Испании с мамой и дочерью (фото)

Российская супермодель Ирина Шейк, которой после разрыва с голливудским актером Брэдли Купером приписывают роман с бывшим мужем Дженнифер Анистон, сделала паузу в работе и наслаждается отдыхом. Красотку заметили на элитном курорте в Испании. 33-летняя Ирина с мамой Ольгой и 2-летней дочерью Леей отдыхает на Ибице.

Трио заметили на прогулке по дороге на пляж. Модель с дочерью также сфотографировали на детских площадках и на яхте.

Ирина выбрала для отдыха яркое бикини, поверх которого надела тунику-сетку. А для 2-летней дочери выбрала стильный пляжный костюм с фирменным принтом от Burberry.

Кстати, в прошлом году Шейк также отдыхала на этом испанском острове.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинский певец Дмитрий Монатик с семьей отдыхает в Турции. Его жена Ирина Демичева показала фигуру в купальнике.

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