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Ирина Шейк после разрыва с Брэдли Купером закрутила роман с голливудским актером
Супермодель Ирина Шейк, показавшая идеальную фигуру в провокационной фотосессии, недолго страдала в одиночестве после расставанием с отцом своей дочери Брэдли Купером. Красотка закрутила роман с другим голливудским актером. Ирину заметили на свидании с бывшим мужем Дженнифер Энистон Джастином Теру, которому приписывали роман с Анджелиной Джоли.
Как сообщают иностранные СМИ, между моделью и актером сложились очень теплые отношения. Своими впечатлениями от общения с Теру Шейк якобы рассказала своим подружкам.
«Ирина сказала, что сразу почувствовала себя спокойно в его компании. Они ужинали вместе. В этот момент модель почувствовала, что между ними что-то есть. Какая-то невидимая связь», — цитирует источник Gossip Cop.
Пока ни Ирина, ни Джастин свои отношения не комментируют. Однако известно, что Теру пригласил Ирину на свой день рождения.
Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись после четырех лет отношений. Пара сохранила дружеские отношения ради дочери Леи и договорились о совместной опеке.
Причиной звездного расставания называют Леди Гагу, с которой Купер снимался в фильме «Звезда родилась». Иностранные СМИ сообщают, что певица переехала в особняк актера и выбросила оставшиеся вещи Ирины Шейк.
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