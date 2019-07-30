24.91 / 25.22 27.71 / 28.18
Киев: +20
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Ирина Шейк после разрыва с Брэдли Купером закрутила роман с голливудским актером

20:44 30 июля 2019 241
Ирина Шейк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Супермодель Ирина Шейк, показавшая идеальную фигуру в провокационной фотосессии, недолго страдала в одиночестве после расставанием с отцом своей дочери Брэдли Купером. Красотка закрутила роман с другим голливудским актером. Ирину заметили на свидании с бывшим мужем Дженнифер Энистон Джастином Теру, которому приписывали роман с Анджелиной Джоли.

Как сообщают иностранные СМИ, между моделью и актером сложились очень теплые отношения. Своими впечатлениями от общения с Теру Шейк якобы рассказала своим подружкам.

«Ирина сказала, что сразу почувствовала себя спокойно в его компании. Они ужинали вместе. В этот момент модель почувствовала, что между ними что-то есть. Какая-то невидимая связь», — цитирует источник Gossip Cop.

Пока ни Ирина, ни Джастин свои отношения не комментируют. Однако известно, что Теру пригласил Ирину на свой день рождения.

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись после четырех лет отношений. Пара сохранила дружеские отношения ради дочери Леи и договорились о совместной опеке.

Причиной звездного расставания называют Леди Гагу, с которой Купер снимался в фильме «Звезда родилась». Иностранные СМИ сообщают, что певица переехала в особняк актера и выбросила оставшиеся вещи Ирины Шейк.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер