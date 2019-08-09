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Шоу-бизнес

Жена Монатика впечатлила фигурой в купальнике (фото)

14:03 9 августа 2019 501
Ирина Демичева жена Дмитрия Монатика
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярный певец Дмитрий Монатик, поразивший своим шоу на Олимпийском стадионе в Киеве, отправился с женой и сыновьями в заслуженный отпуск. Звездное семейство отдыхает в Турции, в том же отеле, в котором после свадьбы проводили медовый месяц Потап с Настей Каменских.

Maxx Royal Kemer Resort — это один из самых дорогих отелей на побережье Анталии. Он расположен в национальном живописном парке, окружен горами и тихими бухтами. Отель располагает тремя собственными пляжами с мальдивским песком.

Жена Монатика поделилась несколькими фото с отдыха.

На одном из них она позирует в бассейне в черном цельном купальнике. «Совмещая полезное с приятным», — написала она под снимком.

Яркими кадрами поделился и Дмитрий. «Ушли в отдых!!! Всем отличного завершения лета», — написал он под фото с подросшими сыновьями Платоном и Даниилом.

Также он показал, как экстремально проводит время, демонстрируя трюки на флайборде. Он поднимается на несколько метров над водой, а потом ныряет в море.

«Наконец-то! Решился на бекфлип», — прокомментировал видео Монатик.

Его трюки оценили подписчики, оставив множество восторженных комментариев. Отреагировали и звездные друзья артиста. «Это было невероятно круто», — написала Ирина Демичева.

Напомним, сейчас многие звезды шоу-бизнеса наслаждаются отдыхом. Потап и Настя Каменских с Позитивом и его женой путешествуют на яхте у берегов Италии и Франции.

Также в Италии провели свой отпуск Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

А Оля Полякова нарвалась на критику в Сети из-за видео с младшей дочерью.

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