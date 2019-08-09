Происшествия

В курортной Кирилловке снова стреляли: три человека получили травмы

На территории одного из развлекательных заведений курортной Кирилловки в Запорожской области произошла стрельба. Инцидент произошел всего через неделю после аналогичного случая, когда один человек погиб, а еще несколько пострадали.

Так, 9 августа в одном из заведений отдыха между двумя группами отдыхающих молодых произошла ссора, которая переросла в драку с последующим использованием оружия, говорится в сообщении пресс-службы полиции Запорожской области.

В результате инцидента пострадали три человека. Участники конфликта задержаны. Возбуждено уголовное производство, пишут Факты Запорожья.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в курортной Кирилловке в результате перестрелки на пляже «Пеликан» был убит один человек. Суд в Мелитополе отпустил под круглосуточный домашний арест двух подозреваемых, устроивших кровавую бойню.

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