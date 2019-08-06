У Зеленского решили отдать пост вице-спикера оппозиции

Политика

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что на пост вице-спикера Верховной Рады девятого созыва народные депутаты будут назначать одного из представителей оппозиционных фракций.

По его словам, Разумков также отметил, что представители оппозиции должны сами определиться с претендентами и должностями, поскольку, по его мнению, «это по-демократически», сообщает «Интерфакс-Украина».

Как писали «ФАКТЫ», ранее Разумков заявил, что в новой Верховной Раде он может занять место спикера, а Руслан Стефанчук может стать первый вице-спикером.

Первое заседание Верховной Рады девятого созыва состоится 3 сентября 2019 года. Ожидается, что некоторые из новых назначений в Кабинете министров будут озвучены на первом заседании парламента.

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