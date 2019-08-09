25.12 / 25.44 28.05 / 28.51
Киев: +17
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве полиция устроила охоту на черный Mitsubishi, водитель которого расстрелял человека на улице

19:56 9 августа 2019 135
Полиция Киева
Инф. «ФАКТОВ»

В селе Софиевская Борщаговка недалеко от Киева мужчина обстрелял из пневматического оружия человека и скрылся в неизвестном направлении. В Киеве и области ввели оперативный план «Перехват».

Инцидент произошел на улице Хрустальной. Правоохранители разыскивают автомобиль Mitsubishi, сообщает Информатор.

Водитель иномарки 6 раз выстрелил из пневматического оружия в пострадавшего. После этого он скрылся в неизвестном направлении. Предварительно, последний раз автомобиль видели на улице Заболотного в Киеве. В полиции просят всех, кто видел черный автомобиль Mitsubishi с номерами «АХ1730СИ» сообщить на линию «102».

Как писали «ФАКТЫ», недавно полицейские Киевской области со стрельбой задержали иностранных граждан, которые в селе Крюковщина Киево-Святошинского района похитили у мужчины крупную сумму денег, угрожая их владельцу оружием.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер