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В Киеве полиция устроила охоту на черный Mitsubishi, водитель которого расстрелял человека на улице
В селе Софиевская Борщаговка недалеко от Киева мужчина обстрелял из пневматического оружия человека и скрылся в неизвестном направлении. В Киеве и области ввели оперативный план «Перехват».
Инцидент произошел на улице Хрустальной. Правоохранители разыскивают автомобиль Mitsubishi, сообщает Информатор.
Водитель иномарки 6 раз выстрелил из пневматического оружия в пострадавшего. После этого он скрылся в неизвестном направлении. Предварительно, последний раз автомобиль видели на улице Заболотного в Киеве. В полиции просят всех, кто видел черный автомобиль Mitsubishi с номерами «АХ1730СИ» сообщить на линию «102».
Как писали «ФАКТЫ», недавно полицейские Киевской области со стрельбой задержали иностранных граждан, которые в селе Крюковщина Киево-Святошинского района похитили у мужчины крупную сумму денег, угрожая их владельцу оружием.
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