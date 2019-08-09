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Происшествия

У одного из задержанных за расстрел мужчины в Киеве обнаружили удостоверение сотрудника МВД (фото)

21:41 9 августа 2019 368
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

Полицейским удалось остановить автомобиль, водитель которого расстрелял человека 9 августа в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Киев Оперативный».

«Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД», — говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший в больнице. У него семь огнестрельных ранений. За его жизнь борются врачи. Задержанными занимаются следователи и оперативники. Ближайшие сутки они будут находиться в изоляторе временного содержания. Дальнейшую из судьбу решит суд.

Как писали «ФАКТЫ», недавно полицейские Киевской области со стрельбой задержали иностранных граждан, которые в селе Крюковщина Киево-Святошинского района похитили у мужчины крупную сумму денег, угрожая их владельцу оружием.

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