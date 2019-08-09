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Украина

Перемирие на Донбассе вновь нарушено: под обстрел попала бригада коммунальщиков

22:25 9 августа 2019 63
боевики ДНР обстрел
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

Оккупанты вновь нарушили перемирие на Донбассе. В прифронтовом населенном пункте обстрелами разрушен дом, под огонь попала бригада ремонтников водоканала. Об этом бойцы ВСУ сообщили журналистам телеканала «Украина».

Артиллерийским огнем боевиков разрушен дом на хуторе Чигари в поселке Южном (между оккупированной Горловкой и Торецком. «Балка еще дымится. Это половина дома. Грубо говоря, дом с двух прилетов разнесли», — рассказали бойцы, отметив, что боевики вели огонь из минометов по Южному в течение двух суток, применяя запрещенный минскими договоренностями 120 калибр.

В этот же день в районе прифронтового поселка Верхнеторецкое и оккупированного села Васильевка Донецкой области под обстрел оккупантов попала ремонтная бригада КП «Компания «Вода Донбасса». Об этом сообщил ведомственный сайт предприятия. Террористы вели огонь из стрелкового оружия. К счастью, обошлось без раненых и жертв, однако ремонтные работы были остановлены. Несколько сотен абонентов в указанных населенных пунктах остаются без централизованного водоснабжения.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Чигарях, как и в курортном поселке Широкино на Азовском побережье, не уцелело практически ни одно строение. А проходящий вдоль поселка магистральный водопровод постоянно страдает от обстрелов.

Напомним, сегодня стало известно, что боевики «ЛНР» объявили о «присоединении» двух населенных пунктов, находящихся под контролем Украины.

Фото 112.ua

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